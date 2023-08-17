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В Ярославле из захламленной квартиры спасли 14 собак - РИА Новости, 17.08.2023
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14:42 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/sobaki-1890626428.html
В Ярославле из захламленной квартиры спасли 14 собак
В Ярославле из захламленной квартиры спасли 14 собак - РИА Новости, 17.08.2023
В Ярославле из захламленной квартиры спасли 14 собак
Работники городских служб и волонтеры спасли из захламленной квартиры в Ярославле 14 собак, которые жили впроголодь и в антисанитарии, большинство из них... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T14:42
2023-08-17T14:42
ярославль
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Работники городских служб и волонтеры спасли из захламленной квартиры в Ярославле 14 собак, которые жили впроголодь и в антисанитарии, большинство из них никогда не выходили на улицу и не видели никого, кроме хозяйки.Депутат Ярославской облдумы Василий Бобков рассказал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" о том, как на днях работникам управляющей компании, "Спецавтохозяйства" и волонтерам удалось попасть в квартиру в многоквартирном доме, где хозяйка держала собак. По словам Бобкова, квартира на улице Чкалова завалена биологическими отходами и мусором с помоек, высотой по колено. В помещении, рассказал депутат, присутствует трупный запах, фекальные массы, множество тараканов и мух. И в этом "аду", как назвал квартиру депутат, чудом, по его словам, выжили более 10 собак.Волонтер Вера Аристова рассказала РИА Новости, что всего выжили 14 собак. "Большинство из них несоциализированы, они дикие, неконтактные, они никогда не видели улицу и других людей, только хозяйку. Для общества они не опасны, они не агрессивны, наоборот, зашуганы и забиты, всего боятся", - рассказала собеседница. По ее словам, четырех собак забрали волонтеры, в том числе и она сама, а остальных увезла организация по отлову собак - на стерилизацию и кастрацию, а также вакцинацию. "Через 20 дней, по закону, их нужно будет вернуть по тому же адресу, но этого нельзя делать. Собакам нужна социализация, нужно место для передержки. Мы пока не представляем, как быть", - отметила Аристова. Василий Бобков подтвердил РИА Новости, что собакам нужна, в том числе, и психологическая помощь, но он заверил, что вопрос будет решен. "Собаки скрещивались, появлялись щенки, которые на улицу не выходили никогда. Волонтеры их выводили на улицу при мне, собаки с ума сходили. Но их спасли, и слава богу. Им предстоит долгая реабилитация, а потом будем пристраивать. Никто из них в этот ад не вернется", - подчеркнул депутат. Гораздо важнее, по словам депутата, сейчас ставить вопрос о наказании хозяйки собак за жестокое обращение с животными. "Я там был и заявляю прямым текстом то, что видел: биологические отходы в объеме 300 мешков, эта жижа, которую поднимали на лопате, куски разрубленных животных. Я многое видел, но такое - впервые, это самый настоящий бытовой терроризм… Ну и, конечно, необходимо, по крайней мере, пристыдить семью этой женщины, которая бросила ее на произвол судьбы, понимая, что она не совсем контролирует свои действия. Почему они не интересовались состоянием матери, не предприняли мер?" - возмутился депутат. В УМВД РФ по Ярославской области и прокуратуре региона сообщили РИА Новости, что уже начали проверки.
https://ria.ru/20230811/sobaki-1889469806.html
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ярославль, россия
Ярославль, Россия
В Ярославле из захламленной квартиры спасли 14 собак

Работники городских служб и волонтеры спасли из квартиры в Ярославле 14 собак

© Фото : Василий Бобков/ВКонтактеСобака, которая жила в захламленной квартире в Ярославле
Собака, которая жила в захламленной квартире в Ярославле - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Фото : Василий Бобков/ВКонтакте
Собака, которая жила в захламленной квартире в Ярославле
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Работники городских служб и волонтеры спасли из захламленной квартиры в Ярославле 14 собак, которые жили впроголодь и в антисанитарии, большинство из них никогда не выходили на улицу и не видели никого, кроме хозяйки.
Депутат Ярославской облдумы Василий Бобков рассказал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" о том, как на днях работникам управляющей компании, "Спецавтохозяйства" и волонтерам удалось попасть в квартиру в многоквартирном доме, где хозяйка держала собак. По словам Бобкова, квартира на улице Чкалова завалена биологическими отходами и мусором с помоек, высотой по колено. В помещении, рассказал депутат, присутствует трупный запах, фекальные массы, множество тараканов и мух. И в этом "аду", как назвал квартиру депутат, чудом, по его словам, выжили более 10 собак.
© Фото : Василий Бобков/ВКонтактеРаботники городских служб и волонтеры выбрасывают мусор из захламленной квартиры в Ярославле, где проживало 14 собак
Работники городских служб и волонтеры выбрасывают мусор из захламленной квартиры в Ярославле, где проживало 14 собак - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Фото : Василий Бобков/ВКонтакте
Работники городских служб и волонтеры выбрасывают мусор из захламленной квартиры в Ярославле, где проживало 14 собак
Волонтер Вера Аристова рассказала РИА Новости, что всего выжили 14 собак. "Большинство из них несоциализированы, они дикие, неконтактные, они никогда не видели улицу и других людей, только хозяйку. Для общества они не опасны, они не агрессивны, наоборот, зашуганы и забиты, всего боятся", - рассказала собеседница.
По ее словам, четырех собак забрали волонтеры, в том числе и она сама, а остальных увезла организация по отлову собак - на стерилизацию и кастрацию, а также вакцинацию. "Через 20 дней, по закону, их нужно будет вернуть по тому же адресу, но этого нельзя делать. Собакам нужна социализация, нужно место для передержки. Мы пока не представляем, как быть", - отметила Аристова.
Василий Бобков подтвердил РИА Новости, что собакам нужна, в том числе, и психологическая помощь, но он заверил, что вопрос будет решен. "Собаки скрещивались, появлялись щенки, которые на улицу не выходили никогда. Волонтеры их выводили на улицу при мне, собаки с ума сходили. Но их спасли, и слава богу. Им предстоит долгая реабилитация, а потом будем пристраивать. Никто из них в этот ад не вернется", - подчеркнул депутат.
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Гораздо важнее, по словам депутата, сейчас ставить вопрос о наказании хозяйки собак за жестокое обращение с животными. "Я там был и заявляю прямым текстом то, что видел: биологические отходы в объеме 300 мешков, эта жижа, которую поднимали на лопате, куски разрубленных животных. Я многое видел, но такое - впервые, это самый настоящий бытовой терроризм… Ну и, конечно, необходимо, по крайней мере, пристыдить семью этой женщины, которая бросила ее на произвол судьбы, понимая, что она не совсем контролирует свои действия. Почему они не интересовались состоянием матери, не предприняли мер?" - возмутился депутат.
В УМВД РФ по Ярославской области и прокуратуре региона сообщили РИА Новости, что уже начали проверки.
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