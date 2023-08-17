https://ria.ru/20230817/shvetsiya-1890663934.html

В Стокгольме разрешили акцию с сожжением Корана

В Стокгольме разрешили акцию с сожжением Корана - РИА Новости, 17.08.2023

В Стокгольме разрешили акцию с сожжением Корана

Шведская полиция разрешила очередную акцию с сожжением Корана, пишет газета Aftonbladet. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T16:48

2023-08-17T16:48

2023-08-17T17:28

в мире

иран

стокгольм (город)

швеция

организация исламского сотрудничества

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Шведская полиция разрешила очередную акцию с сожжением Корана, пишет газета Aftonbladet. "Завтра у посольства Ирана в Стокгольме планируется сжечь Коран. Полиция удовлетворила заявление о проведении собрания", — говорится в публикации.Какие именно активисты планируют акцию, не уточняется. Премьер-министр Ульф Кристерссон, со своей стороны, призвал участников акций задуматься."Когда я говорю, что люди должны задуматься, это означает, что не все, что является законным, уместно. Если вы заботитесь о ситуации с безопасностью в Швеции, то нужно подумать, хорошо ли то, что вы делаете, для нашей страны или нет", — сказал он.В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама состоялась резонансная акция с осквернением и сожжением Корана. Ее устроил выходец из Ирака Салван Момика. Затем последовали еще несколько таких акций, сжигали Коран и в Дании. Это вызвало волну возмущения в мусульманском мире, Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением подобных действий.На этом фоне Служба госбезопасности Швеции признала, что страна превратилась в приоритетную цель исламистов, а уровень террористической угрозы пришлось повысить до 4 из 5.

https://ria.ru/20230806/evropeyskoe-1888269512.html

https://ria.ru/20230817/ugroza-1890617981.html

иран

стокгольм (город)

швеция

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, иран, стокгольм (город), швеция, организация исламского сотрудничества