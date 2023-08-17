Седьмого за год военного задержали на Тайване по подозрению в шпионаже
Седьмого за год военного задержали на Тайване по подозрению в шпионаже на КНР
© AP Photo / Daniel CengВоеннослужащие с флагом Тайваня
© AP Photo / Daniel Ceng
Военнослужащие с флагом Тайваня. Архивное фото
ПЕКИН, 17 авг – РИА Новости. Седьмого за год действующего военнослужащего задержали на Тайване по подозрению в шпионаже на КНР, сообщило Центральное информационное агентство острова (CNA).
Как сообщает агентство со ссылкой на отделение Верховного суда Тайваня в Гаосюне, задержанный офицер по фамилии Чэн обвиняется в предоставлении секретной информации капитану в отставке по фамилии Лю, которому были предъявлены обвинения ранее в этом году.
Ранее сообщалось, что Лю в 2013 году начал вести бизнес в материковом Китае после того, как ушел в отставку из ВВС. Тогда он был завербован китайской стороной в качестве шпиона. Используя свои связи в вооруженных силах Тайваня, он помогал вербовать действующих офицеров ВВС и ВМС, писало агентство со ссылкой на прокуратуру. По данным прокуратуры, Лю завербовал по крайней мере шестерых офицеров, за что получил вознаграждение от Пекина в размере от 200 до 700 тысяч тайваньских долларов (6,5-22,8 тысячи долларов) за каждого.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.