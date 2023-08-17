https://ria.ru/20230817/shpionazh-1890523025.html

Седьмого за год военного задержали на Тайване по подозрению в шпионаже

Седьмого за год военного задержали на Тайване по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 17.08.2023

Седьмого за год военного задержали на Тайване по подозрению в шпионаже

Седьмого за год действующего военнослужащего задержали на Тайване по подозрению в шпионаже на КНР, сообщило Центральное информационное агентство острова (CNA). РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T04:35

2023-08-17T04:35

2023-08-17T04:35

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ПЕКИН, 17 авг – РИА Новости. Седьмого за год действующего военнослужащего задержали на Тайване по подозрению в шпионаже на КНР, сообщило Центральное информационное агентство острова (CNA). Как сообщает агентство со ссылкой на отделение Верховного суда Тайваня в Гаосюне, задержанный офицер по фамилии Чэн обвиняется в предоставлении секретной информации капитану в отставке по фамилии Лю, которому были предъявлены обвинения ранее в этом году. Ранее сообщалось, что Лю в 2013 году начал вести бизнес в материковом Китае после того, как ушел в отставку из ВВС. Тогда он был завербован китайской стороной в качестве шпиона. Используя свои связи в вооруженных силах Тайваня, он помогал вербовать действующих офицеров ВВС и ВМС, писало агентство со ссылкой на прокуратуру. По данным прокуратуры, Лю завербовал по крайней мере шестерых офицеров, за что получил вознаграждение от Пекина в размере от 200 до 700 тысяч тайваньских долларов (6,5-22,8 тысячи долларов) за каждого. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230815/tayvan-1890135203.html

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в мире, тайвань, китай, пекин