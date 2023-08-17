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МЧС: таяние ледников в горах Северного Кавказа может вызвать сход селей
МЧС: таяние ледников в горах Северного Кавказа может вызвать сход селей - РИА Новости, 17.08.2023
МЧС: таяние ледников в горах Северного Кавказа может вызвать сход селей
Установившаяся длительная жара может стать причиной таяния на этой неделе ледников в горах Северо-Кавказского федерального округа и спровоцировать сход селевых... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T02:51
2023-08-17T02:51
2023-08-17T02:51
северо-кавказский федеральный округ
северный кавказ
краснодарский край
внии гочс
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Установившаяся длительная жара может стать причиной таяния на этой неделе ледников в горах Северо-Кавказского федерального округа и спровоцировать сход селевых потоков, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "В горных районах Северо-Кавказского федерального округа продолжительные высокие температуры воздуха могут привести к таянию ледников, что повышает вероятность схода селевых потоков", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Ученые института отмечают, что риски подтопления пониженных участков местности сохраняются в Крыму, Краснодарском крае, а также на территории Ростовской области.
https://ria.ru/20230729/lavina-1887014769.html
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северо-кавказский федеральный округ, северный кавказ, краснодарский край, внии гочс
Северо-Кавказский Федеральный округ, Северный Кавказ, Краснодарский край, ВНИИ ГОЧС
МЧС: таяние ледников в горах Северного Кавказа может вызвать сход селей
ВНИИ ГОЧС: таяние ледников в горах Северного Кавказа может вызвать сход селей