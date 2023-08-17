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СМИ: Турция не работает над альтернативами зерновой сделки - РИА Новости, 17.08.2023
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13:15 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/sdelka-1890603251.html
СМИ: Турция не работает над альтернативами зерновой сделки
СМИ: Турция не работает над альтернативами зерновой сделки - РИА Новости, 17.08.2023
СМИ: Турция не работает над альтернативами зерновой сделки
Усилия Турции направлены на возобновление зерновой сделки, Анкара не ведет работу по альтернативным маршрутам, пишет в четверг газета Star со ссылкой на... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T13:15
2023-08-17T13:15
турция
россия
анкара (провинция)
владимир путин
оон
алексей ерхов
экономика
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АНКАРА, 17 авг – РИА Новости. Усилия Турции направлены на возобновление зерновой сделки, Анкара не ведет работу по альтернативным маршрутам, пишет в четверг газета Star со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны страны. Москва в контактах с партнерами активно изучает альтернативы черноморской зерновой инициативе, заявил ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов. "Соглашением о зерновом коридоре, которое доказало свою успешность и пользу, за год в нуждающиеся страны было отгружено около 33 миллионов тонн зерна. Наши усилия направлены на возобновление действия соглашения о зерновом коридоре, и никакой другой работы, кроме этой, не ведется", - приводит газета слова источника. Источник издания сообщил, что ряд стран работают над альтернативными маршрутами, при этом он не назвал, какие именно страны. "Мы внимательно следим за этими событиями. Проблема заключается в том, как коммерческие суда могут безопасно подойти к турецким проливам в условиях конфликта. Нет никаких проблем в том, чтобы суда подходили через проливы", - сказал он. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230815/resursy-1890310679.html
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турция
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турция, россия, анкара (провинция), владимир путин, оон, алексей ерхов, экономика
Турция, Россия, Анкара (провинция), Владимир Путин, ООН, Алексей Ерхов, Экономика
СМИ: Турция не работает над альтернативами зерновой сделки

Star: Турция хочет возобновить зерновую сделку без поиска альтернатив

© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна
Выгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна. Архивное фото
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АНКАРА, 17 авг – РИА Новости. Усилия Турции направлены на возобновление зерновой сделки, Анкара не ведет работу по альтернативным маршрутам, пишет в четверг газета Star со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны страны.
Москва в контактах с партнерами активно изучает альтернативы черноморской зерновой инициативе, заявил ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
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"Соглашением о зерновом коридоре, которое доказало свою успешность и пользу, за год в нуждающиеся страны было отгружено около 33 миллионов тонн зерна. Наши усилия направлены на возобновление действия соглашения о зерновом коридоре, и никакой другой работы, кроме этой, не ведется", - приводит газета слова источника.
Источник издания сообщил, что ряд стран работают над альтернативными маршрутами, при этом он не назвал, какие именно страны.
"Мы внимательно следим за этими событиями. Проблема заключается в том, как коммерческие суда могут безопасно подойти к турецким проливам в условиях конфликта. Нет никаких проблем в том, чтобы суда подходили через проливы", - сказал он.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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ТурцияРоссияАнкара (провинция)Владимир ПутинООНАлексей ЕрховЭкономика
 
 
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