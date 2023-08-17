СМИ: Турция не работает над альтернативами зерновой сделки
Star: Турция хочет возобновить зерновую сделку без поиска альтернатив
© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна. Архивное фото
АНКАРА, 17 авг – РИА Новости. Усилия Турции направлены на возобновление зерновой сделки, Анкара не ведет работу по альтернативным маршрутам, пишет в четверг газета Star со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны страны.
Москва в контактах с партнерами активно изучает альтернативы черноморской зерновой инициативе, заявил ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
"Соглашением о зерновом коридоре, которое доказало свою успешность и пользу, за год в нуждающиеся страны было отгружено около 33 миллионов тонн зерна. Наши усилия направлены на возобновление действия соглашения о зерновом коридоре, и никакой другой работы, кроме этой, не ведется", - приводит газета слова источника.
Источник издания сообщил, что ряд стран работают над альтернативными маршрутами, при этом он не назвал, какие именно страны.
"Мы внимательно следим за этими событиями. Проблема заключается в том, как коммерческие суда могут безопасно подойти к турецким проливам в условиях конфликта. Нет никаких проблем в том, чтобы суда подходили через проливы", - сказал он.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.