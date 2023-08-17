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SMP Racing разыграет билеты на автогонки среди участников "Другого Дела"

SMP Racing разыграет билеты на автогонки среди участников "Другого Дела" - РИА Новости, 17.08.2023

SMP Racing разыграет билеты на автогонки среди участников "Другого Дела"

Программа развития "Другое Дело" президентской платформы "Россия – страна возможностей" совместно с SMP-Racing и телеканалом "Авто Плюс" запустила... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T11:00

2023-08-17T11:00

2023-08-17T11:00

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МОСКВА, 17 авг - АНО "Россия - страна возможностей". Программа развития "Другое Дело" президентской платформы "Россия – страна возможностей" совместно с SMP-Racing и телеканалом "Авто Плюс" запустила онлайн-задание для автолюбителей. Участники "Другого Дела" получат шанс стать зрителями престижных автомобильных гонок на лучших трассах страны.Пользователям в мини-приложении предлагают пройти тематический тест на знание автоиндустрии. Все, кто наберет достаточное количество правильных ответов, в качестве бонуса получат билеты на осенние гонки в Москве, Сочи и Грозном."400 билетов на гонки с участием лучших представителей автоспорта пополнили банк бонусов проекта "Другое Дело". Этот зрелищный приз точно надолго останется в памяти участников: когда еще у них будет возможность почувствовать настоящий азарт автоболельщика? Благодаря таким профессионалам и энтузиастам, как руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг, мы открываем нашей молодёжи доступ к гоночным трассам мирового уровня", - отметил руководитель программы развития "Другое Дело" АНО "Россия — страна возможностей" Кирилл Хвиль.SMP-Racing является лидером отечественного рынка в сфере популяризации автомобильного спорта в России и стремительно развивает условия для развития российских спортсменов в партнерстве с молодёжными организациями страны. В будущем планируется расширить число бонусов от SMP-Racing экскурсиями на заводы по производству авто, тест-драйвами болидов и не только. Сотрудничество "Другого Дела" и SMP-Racing позволит вовлечь молодёжную историю в мир автоспорта, расширить профессиональное спортивное сообщество России, повысить культуру безопасного вождения и сделать мир автомобилей более интересным и понятным для широкой аудитории.Реклама, АНО "Россия - страна возможностей", ИНН: 9710063040, erid: 4CQwVszH9pUkKBdDJwu

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы