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ВЦИОМ: больше половины россиян считают свою страну лучшей в мире - РИА Новости, 17.08.2023
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17:15 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/rossiya-1890671912.html
ВЦИОМ: больше половины россиян считают свою страну лучшей в мире
ВЦИОМ: больше половины россиян считают свою страну лучшей в мире - РИА Новости, 17.08.2023
ВЦИОМ: больше половины россиян считают свою страну лучшей в мире
Больше половины опрошенных россиян считают, что Россия лучше других стран - с этим утверждением согласны шесть из десяти респондентов (57%), не согласны с этим... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T17:15
2023-08-17T17:15
общество
россия
вциом
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Больше половины опрошенных россиян считают, что Россия лучше других стран - с этим утверждением согласны шесть из десяти респондентов (57%), не согласны с этим мнением 32%, и почти половина (47%) уверены, что мир был бы лучше, если бы люди в других странах были больше похожи на людей в России, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. "Россия лучше других стран – с этим утверждением сегодня согласны шесть из десяти россиян (57%), за пять лет показатель вырос на 5 процентных пунктов (2018 год - 52%). Считают иначе треть наших сограждан (32%, - 8 процентных пунктов к 2018 году), каждый десятый не смог ответить на этот вопрос (10%, +5 процентных пунктов к 2018 году), - говорится в исследовании. Предположение, что патриоты всегда должны поддерживать Россию, даже если она не права, поддержали 40% россиян, 15% отметили, что "совершенно согласны". Противоположное мнение выразили 32% россиян и 8% ответили, что "совсем не согласны". Суммарно почти половина респондентов считают, что чем больше влияние России на другие страны, тем лучше живет их народ - 49% (36% - согласны, 13% - совершенно согласны). Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" был проведен с 13 августа 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%
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общество, россия, вциом
Общество, Россия, ВЦИОМ
ВЦИОМ: больше половины россиян считают свою страну лучшей в мире

Опрос ВЦИОМ: 57 процентов россиян считают свою страну лучшей в мире

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЛюди держат флаг во время празднования Дня России
Люди держат флаг во время празднования Дня России - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Люди держат флаг во время празднования Дня России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Больше половины опрошенных россиян считают, что Россия лучше других стран - с этим утверждением согласны шесть из десяти респондентов (57%), не согласны с этим мнением 32%, и почти половина (47%) уверены, что мир был бы лучше, если бы люди в других странах были больше похожи на людей в России, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
«
"Россия лучше других стран – с этим утверждением сегодня согласны шесть из десяти россиян (57%), за пять лет показатель вырос на 5 процентных пунктов (2018 год - 52%). Считают иначе треть наших сограждан (32%, - 8 процентных пунктов к 2018 году), каждый десятый не смог ответить на этот вопрос (10%, +5 процентных пунктов к 2018 году), - говорится в исследовании.
Предположение, что патриоты всегда должны поддерживать Россию, даже если она не права, поддержали 40% россиян, 15% отметили, что "совершенно согласны". Противоположное мнение выразили 32% россиян и 8% ответили, что "совсем не согласны". Суммарно почти половина респондентов считают, что чем больше влияние России на другие страны, тем лучше живет их народ - 49% (36% - согласны, 13% - совершенно согласны).
Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" был проведен с 13 августа 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%
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