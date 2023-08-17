https://ria.ru/20230817/rossiya-1890671912.html

ВЦИОМ: больше половины россиян считают свою страну лучшей в мире

ВЦИОМ: больше половины россиян считают свою страну лучшей в мире - РИА Новости, 17.08.2023

ВЦИОМ: больше половины россиян считают свою страну лучшей в мире

Больше половины опрошенных россиян считают, что Россия лучше других стран - с этим утверждением согласны шесть из десяти респондентов (57%), не согласны с этим... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T17:15

2023-08-17T17:15

2023-08-17T17:15

общество

россия

вциом

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Больше половины опрошенных россиян считают, что Россия лучше других стран - с этим утверждением согласны шесть из десяти респондентов (57%), не согласны с этим мнением 32%, и почти половина (47%) уверены, что мир был бы лучше, если бы люди в других странах были больше похожи на людей в России, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. "Россия лучше других стран – с этим утверждением сегодня согласны шесть из десяти россиян (57%), за пять лет показатель вырос на 5 процентных пунктов (2018 год - 52%). Считают иначе треть наших сограждан (32%, - 8 процентных пунктов к 2018 году), каждый десятый не смог ответить на этот вопрос (10%, +5 процентных пунктов к 2018 году), - говорится в исследовании. Предположение, что патриоты всегда должны поддерживать Россию, даже если она не права, поддержали 40% россиян, 15% отметили, что "совершенно согласны". Противоположное мнение выразили 32% россиян и 8% ответили, что "совсем не согласны". Суммарно почти половина респондентов считают, что чем больше влияние России на другие страны, тем лучше живет их народ - 49% (36% - согласны, 13% - совершенно согласны). Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" был проведен с 13 августа 2023 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%

https://ria.ru/20230411/patriotizm-1864418476.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, вциом