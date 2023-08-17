https://ria.ru/20230817/rossiya-1890668097.html

Путин смог "расколоть" Запад, пишут СМИ

Путин смог "расколоть" Запад, пишут СМИ - РИА Новости, 17.08.2023

Путин смог "расколоть" Запад, пишут СМИ

Нежелание разрывать торгово-экономические связи с Россией раскалывает Европу и помогает Москве, пишет газета The Telegraph. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T17:00

2023-08-17T17:00

2023-08-17T17:38

в мире

россия

москва

европа

владимир путин

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Нежелание разрывать торгово-экономические связи с Россией раскалывает Европу и помогает Москве, пишет газета The Telegraph."Это сыграло на руку Кремлю и создало благодатную почву для обострения разногласий внутри западного альянса", — говорится в публикации.Так, больше половины европейских компаний, работавших в России еще до начала спецоперации, не стали сворачивать свою деятельность на территории страны. Эта готовность продолжать сотрудничество подрывает эффективность международных санкций, отмечается в статье.Значительная часть представителей европейской элиты больше заинтересована во взаимодействии с Москвой, нежели в оказании помощи киевским властям, резюмировалось в материале. После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Как подчеркивал Владимир Путин, ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20230801/vashington-1887474042.html

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в мире, россия, москва, европа, владимир путин