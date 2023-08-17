https://ria.ru/20230817/rossiya-1890532851.html

"Ведомости": в России пока не планируют ужесточать валютный контроль

"Ведомости": в России пока не планируют ужесточать валютный контроль - РИА Новости, 17.08.2023

"Ведомости": в России пока не планируют ужесточать валютный контроль

Российские власти пока не намерены вводить ограничение на движение капитала и устанавливать нормативы продажи валютной выручки, пишут "Ведомости" со ссылкой на... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T08:41

2023-08-17T08:41

2023-08-17T10:54

экономика

россия

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские власти пока не намерены вводить ограничение на движение капитала и устанавливать нормативы продажи валютной выручки, пишут "Ведомости" со ссылкой на источник."Кабмину удалось в неформальном порядке договориться с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки, поэтому пока решено ограничиться мониторингом их действий", — рассказал изданию собеседник.По сведениям источника, на встрече пришли к согласию, что ужесточение валютного контроля будет крайней временной мерой. На этой неделе Центробанк повысил ключевую ставку до 12 процентов годовых. Как полагает регулятор, это соответствует инфляционному давлению, но в случае усиления рисков возможно и дальнейшее повышение.

https://ria.ru/20230816/dollar-1890453642.html

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экономика, россия