https://ria.ru/20230817/rossiya-1890521379.html

ВВП России с дефолта 1998 года вырос почти в 60 раз

ВВП России с дефолта 1998 года вырос почти в 60 раз - РИА Новости, 17.08.2023

ВВП России с дефолта 1998 года вырос почти в 60 раз

Российская экономика за годы, прошедшие с объявления дефолта в 1998 году, выросла примерно в 60 раз, при этом курс российского рубля, наоборот, упал в 15 раз,... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T03:34

2023-08-17T03:34

2023-08-17T03:34

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российская экономика за годы, прошедшие с объявления дефолта в 1998 году, выросла примерно в 60 раз, при этом курс российского рубля, наоборот, упал в 15 раз, подсчитало РИА Новости на основе данных Росстата, Минфина и ЦБ. Ровно 25 лет назад, 17 августа 1998 года, правительство России объявило технический дефолт. На 90 дней приостанавливалось выполнение обязательств перед нерезидентами по кредитам, по сделкам на срочном рынке и залоговым операциям. Купля-продажа государственных краткосрочных облигаций прекратилась. Одновременно Банк России объявил о переходе к плавающему курсу рубля в пределах валютного коридора от 6 до 9,5 рубля за доллар. Основными причинами дефолта стали большой государственный долг России, которому способствовал обвал азиатских экономик, низкие мировые цены на сырье, составлявшее основу российского экспорта, а также искусственное завышение курса рубля. В результате Россия столкнулась с тяжелейшим экономическим кризисом в современной истории страны. РИА Новости решило оценить, как изменилась экономика России с дефолта 1998 года. ДОЛГИ, ВВП И РУБЛЬГлавная причина дефолта 1998 года - непомерные долги, однако, как отметил профессор бизнес-практики Школы управления "Сколково" Владимир Коровкин, сейчас "дефолт не на что было бы объявлять". "Объем государственных заимствований невелик. В активах банков портфели госбумаг не играют существенной роли, соответственно, даже если дефолт случился бы, его эффект был бы психологическим, но не финансовым", - отметил он. Действительно, еще в 1998 году государственный долг России к ВВП составлял 138,5%, а страна входила в тройку антилидеров по этому показателю (больше было только у Демократической Республики Конго и Молдавии). При этом на 1 июля текущего года показатель составил около 16,3% - такие уровни или меньше зафиксированы лишь в десятке стран. В то же время уровень внешнего долга всей экономики к ВВП и вовсе упал до исторического минимума - до 15,1% на 1 июля 2023 года, тогда как 25 лет назад показатель составлял 69,6%. Экономика в дефолтном 1998 году обвалилась на 5,3%. Хуже ситуация была только во времена глобального финансового кризиса, когда на его пике в 2009 году спад составил 7,8%. В прошлом же году страна на фоне санкционного кризиса сократила выпуск продукции на 2,1%. В номинальном выражении ВВП России в 1998 году составил 2,6 триллиона против 153,4 триллиона рублей, показатель продемонстрировал рост в 58 раз. В то же время ВВП на душу населения за этот период увеличился в 59 раз - с 17,8 тысячи до рекордных 1,05 миллиона рублей. Однако позиции рубля по отношению к доллару на протяжении всего периода после объявления дефолта слабели, напоминает главный экономист "БКС Мир инвестиций" Наталья Лаврова. Так, если доллар еще за день до объявления дефолта стоил около 6,2 рубля, то через 25 лет он ослаб в 15 раз - до 97,4 рубля. ЦЕНЫ, РАБОТА И ЗАРПЛАТЫОбъявление дефолта в 1998 году вызвало в стране инфляционный шок: если еще в августе 1998 года темпы роста цен составляли 9,6%, то уже в декабре скакнули до 84,4%. С резким ростом инфляции страна столкнулась и в санкционном 2022 году, однако ее апрельский пик составил 17,8%, а к концу года она замедлилась до 11,9%. По итогам июля этого года темпы роста цен в России составили 4,3%. На фоне резкого падения ВВП, обвала курса рубля и галопирующей инфляции уровень безработицы в 1998 году взлетел до максимальных за современную историю 13,2%. Сейчас же Россия сталкивается с обратной ситуацией: уровень безработицы с ноября прошлого года каждый месяц обновляет исторические минимумы. В декабре прошлого года показатель находился на уровне 3,7%, а в июне этого года достиг уже 3,1%. Среднемесячная заработная плата россиян также пострадала из-за дефолта: если в июле 1998 года начислялось около 1110 рублей, то в августе - 1052 рубля. При этом к концу года среднемесячная заработная плата в России выросла в 1,4 раза - до 1,5 тысячи рублей. За 25 лет, прошедших с объявления дефолта, показатель увеличился до 65,3 тысячи в среднем за прошлый год.

https://ria.ru/20230615/pokazateli-1878387300.html

https://ria.ru/20230816/stavka-1890264092.html

https://ria.ru/20230817/defolt-1890139621.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)