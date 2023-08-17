https://ria.ru/20230817/putin-1890705956.html

Путин: Москва добилась больших результатов в сфере современного транспорта

Путин: Москва добилась больших результатов в сфере современного транспорта - РИА Новости, 17.08.2023

Путин: Москва добилась больших результатов в сфере современного транспорта

Планы по развитию современного транспорта в Москве казались недостижимой целью, но надо признать, что в столице добились впечатляющих результатов, заявил... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T20:22

2023-08-17T20:22

2023-08-17T20:22

москва

россия

владимир путин

сергей собянин

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Планы по развитию современного транспорта в Москве казались недостижимой целью, но надо признать, что в столице добились впечатляющих результатов, заявил президент России Владимир Путин. "Для Москвы еще десятилетия назад реализация таких амбициозных планов, вот мы с Сергей Семеновичем (Собяниным - ред.) об этом говорили сегодня, еще совсем недавно все это казалось практически недостижимой целью. Но здесь взялись за воплощение этих планов в жизнь и добились впечатляющих результатов", - сказал Путин в ходе заседания президиума Госсовета по вопросам развития транспорта. В четверг глава государства и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по третьему Московскому центральному диаметру, который свяжет Ленинградское и Казанское направления Московской железной дороги. Его протяженность составит 85 километров, на нем будет 41 станция, 14 из которых станут пересадочными.

https://ria.ru/20230814/transport-1890003689.html

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москва, россия, владимир путин, сергей собянин