https://ria.ru/20230817/putin-1890704824.html

Путин: в России пассажиры ежегодно совершают миллиарды поездок

Путин: в России пассажиры ежегодно совершают миллиарды поездок - РИА Новости, 17.08.2023

Путин: в России пассажиры ежегодно совершают миллиарды поездок

В России ежегодно более 10 миллиардов человек перевозятся трамваями и автобусами, три миллиарда на метро и более одного миллиарда на пригородных электричках,... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T20:16

2023-08-17T20:16

2023-08-17T20:18

россия

владимир путин

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В России ежегодно более 10 миллиардов человек перевозятся трамваями и автобусами, три миллиарда на метро и более одного миллиарда на пригородных электричках, несмотря на бум роста личных автомобилей, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета в четверг. "Ежегодно в России автобусами, троллейбусами и трамваями перевозятся более 10 миллионов человек, плюс на метро три миллиарда и более миллиарда на пригородном железнодорожном транспорте. Это при том, что в последнее десятилетие мы переживаем настоящий бум роста числа личных автомобилей", - отметил глава государства. По его словам, популярность общественного транспорта, в основном, в крупных городах заметно снижалась. "Но сейчас эта тенденция постепенно меняется. Все больше людей предпочитают общественный транспорт, как более быстрый, доступный и экономичный", - заключил Путин.

https://ria.ru/20230805/polosy-1888348535.html

россия

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россия, владимир путин