https://ria.ru/20230817/putin-1890704824.html
Путин: в России пассажиры ежегодно совершают миллиарды поездок
Путин: в России пассажиры ежегодно совершают миллиарды поездок - РИА Новости, 17.08.2023
Путин: в России пассажиры ежегодно совершают миллиарды поездок
В России ежегодно более 10 миллиардов человек перевозятся трамваями и автобусами, три миллиарда на метро и более одного миллиарда на пригородных электричках,... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T20:16
2023-08-17T20:16
2023-08-17T20:18
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890449404_0:136:3074:1865_1920x0_80_0_0_835939a7b08f1cb9a6d01a164009b65e.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В России ежегодно более 10 миллиардов человек перевозятся трамваями и автобусами, три миллиарда на метро и более одного миллиарда на пригородных электричках, несмотря на бум роста личных автомобилей, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета в четверг. "Ежегодно в России автобусами, троллейбусами и трамваями перевозятся более 10 миллионов человек, плюс на метро три миллиарда и более миллиарда на пригородном железнодорожном транспорте. Это при том, что в последнее десятилетие мы переживаем настоящий бум роста числа личных автомобилей", - отметил глава государства. По его словам, популярность общественного транспорта, в основном, в крупных городах заметно снижалась. "Но сейчас эта тенденция постепенно меняется. Все больше людей предпочитают общественный транспорт, как более быстрый, доступный и экономичный", - заключил Путин.
https://ria.ru/20230805/polosy-1888348535.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890449404_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e3322798bdecbd9d6f0767364e367f8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин: в России пассажиры ежегодно совершают миллиарды поездок
Путин: в России ежегодно совершают миллиарды поездок на общественном транспорте
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В России ежегодно более 10 миллиардов человек перевозятся трамваями и автобусами, три миллиарда на метро и более одного миллиарда на пригородных электричках, несмотря на бум роста личных автомобилей, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета в четверг.
"Ежегодно в России автобусами, троллейбусами и трамваями перевозятся более 10 миллионов человек, плюс на метро три миллиарда и более миллиарда на пригородном железнодорожном транспорте. Это при том, что в последнее десятилетие мы переживаем настоящий бум роста числа личных автомобилей", - отметил глава государства.
По его словам, популярность общественного транспорта, в основном, в крупных городах заметно снижалась.
"Но сейчас эта тенденция постепенно меняется. Все больше людей предпочитают общественный транспорт, как более быстрый, доступный и экономичный", - заключил Путин.
В Москве откроют семь новых полос для общественного транспорта