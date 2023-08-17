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Путин: в России пассажиры ежегодно совершают миллиарды поездок - РИА Новости, 17.08.2023
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20:16 17.08.2023 (обновлено: 20:18 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/putin-1890704824.html
Путин: в России пассажиры ежегодно совершают миллиарды поездок
Путин: в России пассажиры ежегодно совершают миллиарды поездок - РИА Новости, 17.08.2023
Путин: в России пассажиры ежегодно совершают миллиарды поездок
В России ежегодно более 10 миллиардов человек перевозятся трамваями и автобусами, три миллиарда на метро и более одного миллиарда на пригородных электричках,... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T20:16
2023-08-17T20:18
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В России ежегодно более 10 миллиардов человек перевозятся трамваями и автобусами, три миллиарда на метро и более одного миллиарда на пригородных электричках, несмотря на бум роста личных автомобилей, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета в четверг. "Ежегодно в России автобусами, троллейбусами и трамваями перевозятся более 10 миллионов человек, плюс на метро три миллиарда и более миллиарда на пригородном железнодорожном транспорте. Это при том, что в последнее десятилетие мы переживаем настоящий бум роста числа личных автомобилей", - отметил глава государства. По его словам, популярность общественного транспорта, в основном, в крупных городах заметно снижалась. "Но сейчас эта тенденция постепенно меняется. Все больше людей предпочитают общественный транспорт, как более быстрый, доступный и экономичный", - заключил Путин.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин: в России пассажиры ежегодно совершают миллиарды поездок

Путин: в России ежегодно совершают миллиарды поездок на общественном транспорте

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В России ежегодно более 10 миллиардов человек перевозятся трамваями и автобусами, три миллиарда на метро и более одного миллиарда на пригородных электричках, несмотря на бум роста личных автомобилей, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета в четверг.
"Ежегодно в России автобусами, троллейбусами и трамваями перевозятся более 10 миллионов человек, плюс на метро три миллиарда и более миллиарда на пригородном железнодорожном транспорте. Это при том, что в последнее десятилетие мы переживаем настоящий бум роста числа личных автомобилей", - отметил глава государства.
По его словам, популярность общественного транспорта, в основном, в крупных городах заметно снижалась.
"Но сейчас эта тенденция постепенно меняется. Все больше людей предпочитают общественный транспорт, как более быстрый, доступный и экономичный", - заключил Путин.
Автобусы - РИА Новости, 1920, 05.08.2023
В Москве откроют семь новых полос для общественного транспорта
5 августа, 14:28
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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