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Путин: представление о развитии транспорта в Москве радикально изменилось
Путин: представление о развитии транспорта в Москве радикально изменилось - РИА Новости, 17.08.2023
Путин: представление о развитии транспорта в Москве радикально изменилось
Президент России Владимир Путин заявил, что в Москве радикально изменилось представление о развитии транспорта, накоплен колоссальный опыт. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T19:41
2023-08-17T19:41
2023-08-17T19:59
общество
москва
россия
владимир путин
сергей собянин
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в Москве радикально изменилось представление о развитии транспорта, накоплен колоссальный опыт.Путин посетил в четверг выставку "Год нового транспортного каркаса" вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным."Сама выставка и то, что делается в Москве, безусловно, впечатляет не только масштабными перспективами, а главное реальными, видимыми достижениями столицы. Они радикально изменили представление о том, как может развиваться современный общественный транспорт громадного мегаполиса. На деле доказали, что он может стать комфортным, быстрым и даже высокоскоростным", - отметил глава государства на заседании президиума Госсовета в четверг.
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общество, москва, россия, владимир путин, сергей собянин
Общество, Москва, Россия, Владимир Путин, Сергей Собянин
Путин: представление о развитии транспорта в Москве радикально изменилось
Путин: представление об общественном транспорте в Москве радикально изменилось
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в Москве радикально изменилось представление о развитии транспорта, накоплен колоссальный опыт.
Путин посетил в четверг выставку "Год нового транспортного каркаса" вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным
.
"Сама выставка и то, что делается в Москве, безусловно, впечатляет не только масштабными перспективами, а главное реальными, видимыми достижениями столицы. Они радикально изменили представление о том, как может развиваться современный общественный транспорт громадного мегаполиса. На деле доказали, что он может стать комфортным, быстрым и даже высокоскоростным", - отметил глава государства на заседании президиума Госсовета в четверг.