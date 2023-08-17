https://ria.ru/20230817/putin-1890661523.html

Путин поручил запретить полиции наказывать бизнес

Путин поручил запретить полиции наказывать бизнес - РИА Новости, 17.08.2023

Путин поручил запретить полиции наказывать бизнес

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Генпрокуратуре законодательно запретить полиции наказывать бизнес за нарушения требований надзорных органов,... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T16:38

2023-08-17T16:38

2023-08-17T16:43

владимир путин

генеральная прокуратура рф

россия

михаил мишустин

игорь краснов

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Генпрокуратуре законодательно запретить полиции наказывать бизнес за нарушения требований надзорных органов, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с Генеральной прокуратурой РФ и МВД России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих исключение возможности привлечения субъектов предпринимательской деятельности к административной ответственности сотрудниками полиции за нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется контрольными (надзорными) органами в рамках видов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", - говорится в перечне поручений.Срок – 1 октября 2023 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, генпрокурор Игорь Краснов и глава МВД России Владимир Колокольцев.

https://ria.ru/20230817/biznes-1890657731.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, генеральная прокуратура рф, россия, михаил мишустин, игорь краснов