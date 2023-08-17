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Путин поручил запретить полиции наказывать бизнес - РИА Новости, 17.08.2023
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16:38 17.08.2023 (обновлено: 16:43 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/putin-1890661523.html
Путин поручил запретить полиции наказывать бизнес
Путин поручил запретить полиции наказывать бизнес - РИА Новости, 17.08.2023
Путин поручил запретить полиции наказывать бизнес
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Генпрокуратуре законодательно запретить полиции наказывать бизнес за нарушения требований надзорных органов,... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T16:38
2023-08-17T16:43
владимир путин
генеральная прокуратура рф
россия
михаил мишустин
игорь краснов
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Генпрокуратуре законодательно запретить полиции наказывать бизнес за нарушения требований надзорных органов, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с Генеральной прокуратурой РФ и МВД России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих исключение возможности привлечения субъектов предпринимательской деятельности к административной ответственности сотрудниками полиции за нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется контрольными (надзорными) органами в рамках видов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", - говорится в перечне поручений.Срок – 1 октября 2023 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, генпрокурор Игорь Краснов и глава МВД России Владимир Колокольцев.
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владимир путин, генеральная прокуратура рф, россия, михаил мишустин, игорь краснов
Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ, Россия, Михаил Мишустин, Игорь Краснов
Путин поручил запретить полиции наказывать бизнес

Путин поручил правительству и Генпрокуратуре запретить полиции наказывать бизнес

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Генпрокуратуре законодательно запретить полиции наказывать бизнес за нарушения требований надзорных органов, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с Генеральной прокуратурой РФ и МВД России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих исключение возможности привлечения субъектов предпринимательской деятельности к административной ответственности сотрудниками полиции за нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется контрольными (надзорными) органами в рамках видов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", - говорится в перечне поручений.
Срок – 1 октября 2023 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, генпрокурор Игорь Краснов и глава МВД России Владимир Колокольцев.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Путин поручил ускорить перевод бизнес-активов в российскую юрисдикцию
Вчера, 16:25
 
Владимир ПутинГенеральная прокуратура РФРоссияМихаил МишустинИгорь Краснов
 
 
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