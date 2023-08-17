https://ria.ru/20230817/putin-1890661523.html
Путин поручил запретить полиции наказывать бизнес
Путин поручил запретить полиции наказывать бизнес - РИА Новости, 17.08.2023
Путин поручил запретить полиции наказывать бизнес
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Генпрокуратуре законодательно запретить полиции наказывать бизнес за нарушения требований надзорных органов,... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T16:38
2023-08-17T16:38
2023-08-17T16:43
владимир путин
генеральная прокуратура рф
россия
михаил мишустин
игорь краснов
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Генпрокуратуре законодательно запретить полиции наказывать бизнес за нарушения требований надзорных органов, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с Генеральной прокуратурой РФ и МВД России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих исключение возможности привлечения субъектов предпринимательской деятельности к административной ответственности сотрудниками полиции за нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется контрольными (надзорными) органами в рамках видов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", - говорится в перечне поручений.Срок – 1 октября 2023 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, генпрокурор Игорь Краснов и глава МВД России Владимир Колокольцев.
https://ria.ru/20230817/biznes-1890657731.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, генеральная прокуратура рф, россия, михаил мишустин, игорь краснов
Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ, Россия, Михаил Мишустин, Игорь Краснов
Путин поручил запретить полиции наказывать бизнес
Путин поручил правительству и Генпрокуратуре запретить полиции наказывать бизнес