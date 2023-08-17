Рейтинг@Mail.ru
Туристы назвали самые важные критерии при выборе отеля - РИА Новости, 17.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
05:00 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/puteshestviya-1890405765.html
Туристы назвали самые важные критерии при выборе отеля
Туристы назвали самые важные критерии при выборе отеля - РИА Новости, 17.08.2023
Туристы назвали самые важные критерии при выборе отеля
Туристы назвали значимые критерии при выборе гостиницы и рассказали, что может испортить о ней впечатление, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T05:00
2023-08-17T05:00
туризм
туризм
новости - туризм
отели
гостиницы
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155909/40/1559094057_0:188:2000:1313_1920x0_80_0_0_81417c81e1e1f582a0d3242dde7d97c5.jpg
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Туристы назвали значимые критерии при выборе гостиницы и рассказали, что может испортить о ней впечатление, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1042 пользователей, можно было выбирать несколько вариантов ответов. Выяснилось, что цена – самый важный аргумент в пользу того или иного отеля. Так ответил 71 процент респондентов. Почти такое же значение имеет расположение (70 процентов).Удобства в номере, например, наличие телевизора, кондиционера или душа учитывают 58 процента туристов. А уровень комфорта и обслуживания – 46 процентов. На отзывы других гостей при бронировании ориентируется 42 процента опрошенных.Возможность поесть в отеле важна для четверти гостей, а для каждого пятого желательна развитая инфраструктура поблизости – например, кафе, музеи.О важности развлечений для ребенка сказали пять процентов путешественников, а два процента опрошенных учитывают возможность остановиться в отеле с питомцем.Чаще всего портит впечатление об отеле антисанитария: грязные номера, насекомые отталкивают 84 процента путешественников. Испытывают негативные эмоции при виде номера с плохим ремонтом и старой мебелью 80 процентов гостей. Также отельерам стоит больше внимания уделять тому, чтобы фото гостиницы соответствовало реальности, иначе они рискуют расстроить 69 процентов клиентов. Недоброжелательный персонал может испортить отдых 67 процентам респондентов.Примерно половина туристов не готовы мириться с неисправной техникой и сломанной мебелью в номере, дополнительными взносами при выезде и высокой слышимости в номерах. Качественный интернет важен для 39 процентов гостей. Меньше всего влияют на настроение путешественников долгая процедура заселения и поведение других постояльцев. Их отметили менее четверти опрошенных.
https://ria.ru/20230405/oteli-1862972209.html
https://ria.ru/20230803/shrilanka-1887681300.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155909/40/1559094057_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_9739519c8afc03834d68d47f9d233ffd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, отели, гостиницы, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Отели, Гостиницы, туристы
Туристы назвали самые важные критерии при выборе отеля

Опрос: при выборе отеля наиболее важны цена и расположение, считают туристы

© Фото : Александр АндреевОтель Даймонд клифф резорт
Отель Даймонд клифф резорт - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Фото : Александр Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Туристы назвали значимые критерии при выборе гостиницы и рассказали, что может испортить о ней впечатление, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1042 пользователей, можно было выбирать несколько вариантов ответов. Выяснилось, что цена – самый важный аргумент в пользу того или иного отеля. Так ответил 71 процент респондентов. Почти такое же значение имеет расположение (70 процентов).
Удобства в номере, например, наличие телевизора, кондиционера или душа учитывают 58 процента туристов. А уровень комфорта и обслуживания – 46 процентов. На отзывы других гостей при бронировании ориентируется 42 процента опрошенных.
Возможность поесть в отеле важна для четверти гостей, а для каждого пятого желательна развитая инфраструктура поблизости – например, кафе, музеи.
О важности развлечений для ребенка сказали пять процентов путешественников, а два процента опрошенных учитывают возможность остановиться в отеле с питомцем.
Чаще всего портит впечатление об отеле антисанитария: грязные номера, насекомые отталкивают 84 процента путешественников. Испытывают негативные эмоции при виде номера с плохим ремонтом и старой мебелью 80 процентов гостей.
Подруги с коктейлями в бассейне на крыше отеля - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Выбираем гостиницу. Что означают "звезды" на фасаде
5 апреля, 08:00
Также отельерам стоит больше внимания уделять тому, чтобы фото гостиницы соответствовало реальности, иначе они рискуют расстроить 69 процентов клиентов. Недоброжелательный персонал может испортить отдых 67 процентам респондентов.
Примерно половина туристов не готовы мириться с неисправной техникой и сломанной мебелью в номере, дополнительными взносами при выезде и высокой слышимости в номерах. Качественный интернет важен для 39 процентов гостей.
Меньше всего влияют на настроение путешественников долгая процедура заселения и поведение других постояльцев. Их отметили менее четверти опрошенных.
Девушка идет кататься на серфе, Шри-Ланка - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Недорого — в Шри-Ланку: прямые рейсы и лето круглый год
3 августа, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмОтелиГостиницытуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала