https://ria.ru/20230817/puteshestviya-1890405765.html

Туристы назвали самые важные критерии при выборе отеля

Туристы назвали самые важные критерии при выборе отеля - РИА Новости, 17.08.2023

Туристы назвали самые важные критерии при выборе отеля

Туристы назвали значимые критерии при выборе гостиницы и рассказали, что может испортить о ней впечатление, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T05:00

2023-08-17T05:00

2023-08-17T05:00

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МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Туристы назвали значимые критерии при выборе гостиницы и рассказали, что может испортить о ней впечатление, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 1042 пользователей, можно было выбирать несколько вариантов ответов. Выяснилось, что цена – самый важный аргумент в пользу того или иного отеля. Так ответил 71 процент респондентов. Почти такое же значение имеет расположение (70 процентов).Удобства в номере, например, наличие телевизора, кондиционера или душа учитывают 58 процента туристов. А уровень комфорта и обслуживания – 46 процентов. На отзывы других гостей при бронировании ориентируется 42 процента опрошенных.Возможность поесть в отеле важна для четверти гостей, а для каждого пятого желательна развитая инфраструктура поблизости – например, кафе, музеи.О важности развлечений для ребенка сказали пять процентов путешественников, а два процента опрошенных учитывают возможность остановиться в отеле с питомцем.Чаще всего портит впечатление об отеле антисанитария: грязные номера, насекомые отталкивают 84 процента путешественников. Испытывают негативные эмоции при виде номера с плохим ремонтом и старой мебелью 80 процентов гостей. Также отельерам стоит больше внимания уделять тому, чтобы фото гостиницы соответствовало реальности, иначе они рискуют расстроить 69 процентов клиентов. Недоброжелательный персонал может испортить отдых 67 процентам респондентов.Примерно половина туристов не готовы мириться с неисправной техникой и сломанной мебелью в номере, дополнительными взносами при выезде и высокой слышимости в номерах. Качественный интернет важен для 39 процентов гостей. Меньше всего влияют на настроение путешественников долгая процедура заселения и поведение других постояльцев. Их отметили менее четверти опрошенных.

https://ria.ru/20230405/oteli-1862972209.html

https://ria.ru/20230803/shrilanka-1887681300.html

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2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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