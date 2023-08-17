https://ria.ru/20230817/provokatsiya-1890705540.html

Перед началом СВО Украина угрожала Белоруссии ракетами, заявил Лукашенко

Перед началом СВО Украина угрожала Белоруссии ракетами, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.08.2023

Перед началом СВО Украина угрожала Белоруссии ракетами, заявил Лукашенко

Киев перед началом спецоперации угрожал Минску запуском ракет через границу, заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко президент Белоруссии... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T20:20

2023-08-17T20:20

2023-08-17T21:26

специальная военная операция на украине

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МИНСК, 17 авг — РИА Новости. Киев перед началом спецоперации угрожал Минску запуском ракет через границу, заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко президент Белоруссии Александр Лукашенко."Ко мне претензии не можете предъявить — ни одного белоруса из нашей армии там не было (среди участников спецоперации. — Прим. ред.). А вот вы (украинцы. — Прим. ред.) нас провоцировали. Четыре подразделения ваших, в основном вооруженных ракетами "Точка-У", разместились вдоль границы, и мы их отслеживали. Подошли, потом сняли брезент с ракет, потом развернули ракеты в боевое положение, потом повернули против нас", — сказал глава государства.По его словам, российские военные в первую очередь уничтожили украинские подразделения, оснащенные этими ракетами, после начала спецоперации."С территории Беларуси отдельные (российские. — Прим. ред.) части пересекли границу Украины. Почему? Это спросите у (президента Владимира. — Прим. Ред.) Зеленского. <...> Нас обвиняют, что мы способствовали началу войны. Да нет — война уже шла! И вы, украинцы, эту войну развязали против Беларуси. Экономическую войну прежде всего", — подчеркнул Лукашенко.Президент напомнил, что Киев объявил Минску фактическую блокаду, не пускал в свое воздушное пространство белорусские самолеты, не пропускал и арестовывал торговые грузы, а также захватил и убил несколько перевозчиков.Лукашенко уточнил, что Минск не вступит в военные действия, если украинцы не пересекут границу Белоруссии, но помогать России будет всегда."Угроза может быть одна — агрессия против нашей страны. Если агрессия, даже со стороны Украины, не дай бог, со стороны Польши, Литвы, Латвии, начнется против нашей страны, мы ответим мгновенно всем тем, что у нас есть", — отметил президент.Глава государства добавил, что Белоруссия готова применить весь имеющийся у нее арсенал оружия для сдерживания противника в случае нападения на страну.

https://ria.ru/20230817/konflikt-1890695319.html

https://ria.ru/20230723/ukraina-1885794886.html

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киев, украина, белоруссия, александр лукашенко, минск, в мире