Перед началом СВО Украина угрожала Белоруссии ракетами, заявил Лукашенко
Лукашенко: ВС РФ пересекали украинскую границу с территории Белоруссии
Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 17 авг — РИА Новости. Киев перед началом спецоперации угрожал Минску запуском ракет через границу, заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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"Ко мне претензии не можете предъявить — ни одного белоруса из нашей армии там не было (среди участников спецоперации. — Прим. ред.). А вот вы (украинцы. — Прим. ред.) нас провоцировали. Четыре подразделения ваших, в основном вооруженных ракетами "Точка-У", разместились вдоль границы, и мы их отслеживали. Подошли, потом сняли брезент с ракет, потом развернули ракеты в боевое положение, потом повернули против нас", — сказал глава государства.
По его словам, российские военные в первую очередь уничтожили украинские подразделения, оснащенные этими ракетами, после начала спецоперации.
"С территории Беларуси отдельные (российские. — Прим. ред.) части пересекли границу Украины. Почему? Это спросите у (президента Владимира. — Прим. Ред.) Зеленского. <...> Нас обвиняют, что мы способствовали началу войны. Да нет — война уже шла! И вы, украинцы, эту войну развязали против Беларуси. Экономическую войну прежде всего", — подчеркнул Лукашенко.
Президент напомнил, что Киев объявил Минску фактическую блокаду, не пускал в свое воздушное пространство белорусские самолеты, не пропускал и арестовывал торговые грузы, а также захватил и убил несколько перевозчиков.
Лукашенко уточнил, что Минск не вступит в военные действия, если украинцы не пересекут границу Белоруссии, но помогать России будет всегда.
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"Угроза может быть одна — агрессия против нашей страны. Если агрессия, даже со стороны Украины, не дай бог, со стороны Польши, Литвы, Латвии, начнется против нашей страны, мы ответим мгновенно всем тем, что у нас есть", — отметил президент.
Глава государства добавил, что Белоруссия готова применить весь имеющийся у нее арсенал оружия для сдерживания противника в случае нападения на страну.