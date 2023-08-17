Рейтинг@Mail.ru
Перед началом СВО Украина угрожала Белоруссии ракетами, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:20 17.08.2023 (обновлено: 21:26 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/provokatsiya-1890705540.html
Перед началом СВО Украина угрожала Белоруссии ракетами, заявил Лукашенко
Перед началом СВО Украина угрожала Белоруссии ракетами, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.08.2023
Перед началом СВО Украина угрожала Белоруссии ракетами, заявил Лукашенко
Киев перед началом спецоперации угрожал Минску запуском ракет через границу, заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко президент Белоруссии... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T20:20
2023-08-17T21:26
специальная военная операция на украине
киев
украина
белоруссия
александр лукашенко
минск
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783311066_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_bda6c60d215a4e02d351fb7349136580.jpg
МИНСК, 17 авг — РИА Новости. Киев перед началом спецоперации угрожал Минску запуском ракет через границу, заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко президент Белоруссии Александр Лукашенко."Ко мне претензии не можете предъявить — ни одного белоруса из нашей армии там не было (среди участников спецоперации. — Прим. ред.). А вот вы (украинцы. — Прим. ред.) нас провоцировали. Четыре подразделения ваших, в основном вооруженных ракетами "Точка-У", разместились вдоль границы, и мы их отслеживали. Подошли, потом сняли брезент с ракет, потом развернули ракеты в боевое положение, потом повернули против нас", — сказал глава государства.По его словам, российские военные в первую очередь уничтожили украинские подразделения, оснащенные этими ракетами, после начала спецоперации."С территории Беларуси отдельные (российские. — Прим. ред.) части пересекли границу Украины. Почему? Это спросите у (президента Владимира. — Прим. Ред.) Зеленского. &lt;...&gt; Нас обвиняют, что мы способствовали началу войны. Да нет — война уже шла! И вы, украинцы, эту войну развязали против Беларуси. Экономическую войну прежде всего", — подчеркнул Лукашенко.Президент напомнил, что Киев объявил Минску фактическую блокаду, не пускал в свое воздушное пространство белорусские самолеты, не пропускал и арестовывал торговые грузы, а также захватил и убил несколько перевозчиков.Лукашенко уточнил, что Минск не вступит в военные действия, если украинцы не пересекут границу Белоруссии, но помогать России будет всегда."Угроза может быть одна — агрессия против нашей страны. Если агрессия, даже со стороны Украины, не дай бог, со стороны Польши, Литвы, Латвии, начнется против нашей страны, мы ответим мгновенно всем тем, что у нас есть", — отметил президент.Глава государства добавил, что Белоруссия готова применить весь имеющийся у нее арсенал оружия для сдерживания противника в случае нападения на страну.
https://ria.ru/20230817/konflikt-1890695319.html
https://ria.ru/20230723/ukraina-1885794886.html
киев
украина
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783311066_359:0:3090:2048_1920x0_80_0_0_03ecaa3423232bbdb6aa280907b20fc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, украина, белоруссия, александр лукашенко, минск, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, Минск, В мире
Перед началом СВО Украина угрожала Белоруссии ракетами, заявил Лукашенко

Лукашенко: ВС РФ пересекали украинскую границу с территории Белоруссии

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 17 авг — РИА Новости. Киев перед началом спецоперации угрожал Минску запуском ракет через границу, заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«
"Ко мне претензии не можете предъявить — ни одного белоруса из нашей армии там не было (среди участников спецоперации. — Прим. ред.). А вот вы (украинцы. — Прим. ред.) нас провоцировали. Четыре подразделения ваших, в основном вооруженных ракетами "Точка-У", разместились вдоль границы, и мы их отслеживали. Подошли, потом сняли брезент с ракет, потом развернули ракеты в боевое положение, потом повернули против нас", — сказал глава государства.
По его словам, российские военные в первую очередь уничтожили украинские подразделения, оснащенные этими ракетами, после начала спецоперации.
"С территории Беларуси отдельные (российские. — Прим. ред.) части пересекли границу Украины. Почему? Это спросите у (президента Владимира. — Прим. Ред.) Зеленского. <...> Нас обвиняют, что мы способствовали началу войны. Да нет — война уже шла! И вы, украинцы, эту войну развязали против Беларуси. Экономическую войну прежде всего", — подчеркнул Лукашенко.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Лукашенко заявил, что конфликта на Украине можно было избежать
Вчера, 19:08
Президент напомнил, что Киев объявил Минску фактическую блокаду, не пускал в свое воздушное пространство белорусские самолеты, не пропускал и арестовывал торговые грузы, а также захватил и убил несколько перевозчиков.
Лукашенко уточнил, что Минск не вступит в военные действия, если украинцы не пересекут границу Белоруссии, но помогать России будет всегда.
«
"Угроза может быть одна — агрессия против нашей страны. Если агрессия, даже со стороны Украины, не дай бог, со стороны Польши, Литвы, Латвии, начнется против нашей страны, мы ответим мгновенно всем тем, что у нас есть", — отметил президент.
Глава государства добавил, что Белоруссия готова применить весь имеющийся у нее арсенал оружия для сдерживания противника в случае нападения на страну.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
Лукашенко объяснил, почему не приемлет передачи Западной Украины Польше
23 июля, 13:46
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаБелоруссияАлександр ЛукашенкоМинскВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала