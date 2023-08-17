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Три населенных пункта остаются отрезанными в Приморье - РИА Новости, 17.08.2023
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07:50 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/primore-1890529656.html
Три населенных пункта остаются отрезанными в Приморье
Три населенных пункта остаются отрезанными в Приморье - РИА Новости, 17.08.2023
Три населенных пункта остаются отрезанными в Приморье
Два поселка и село в двух муниципалитетах Приморского края остаются отрезанными от дорожного сообщения в результате паводка, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T07:50
2023-08-17T07:50
происшествия
приморский край
владивосток
дальнереченский район
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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг - РИА Новости. Два поселка и село в двух муниципалитетах Приморского края остаются отрезанными от дорожного сообщения в результате паводка, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Примавтодора". Ранее тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, осадки вызвали сильные паводки. По информации, предоставленной РИА Новости пресс-службой краевого министерства ГО и ЧС, в девяти муниципалитетах Приморского края к утру четверга по Владивостоку подтоплены все еще были 44 многоквартирных и 258 частных домов, а также 615 придомовых участков. На дорогах края сохранялось 27 переливов. Отрезаны утром в четверг были четыре населенных пункта. К 13.00 (6.00 мск) четверга отрезанными оставались поселки Поляны и Мартынова Поляна в Дальнереченском районе Приморья, а также село Фурманово в Ольгинском округе края. Совокупное население населенных пунктов составляет около 400 человек, следует из информации пресс-службы "Примавтодора".
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приморский край
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происшествия, приморский край, владивосток, дальнереченский район
Происшествия, Приморский край, Владивосток, Дальнереченский район
Три населенных пункта остаются отрезанными в Приморье

"Примавтодор": три населенных пункта остаются отрезанными в Приморье

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЭвакуация жителей из подтопленных домов в Уссурийске
Эвакуация жителей из подтопленных домов в Уссурийске - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Эвакуация жителей из подтопленных домов в Уссурийске. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 авг - РИА Новости. Два поселка и село в двух муниципалитетах Приморского края остаются отрезанными от дорожного сообщения в результате паводка, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Примавтодора".
Ранее тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, осадки вызвали сильные паводки. По информации, предоставленной РИА Новости пресс-службой краевого министерства ГО и ЧС, в девяти муниципалитетах Приморского края к утру четверга по Владивостоку подтоплены все еще были 44 многоквартирных и 258 частных домов, а также 615 придомовых участков. На дорогах края сохранялось 27 переливов. Отрезаны утром в четверг были четыре населенных пункта.
Эвакуация жителей из подтопленных домов в Уссурийске - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Подтопленных домов в Приморье стало в 2,5 раза меньше за сутки
04:06
К 13.00 (6.00 мск) четверга отрезанными оставались поселки Поляны и Мартынова Поляна в Дальнереченском районе Приморья, а также село Фурманово в Ольгинском округе края. Совокупное население населенных пунктов составляет около 400 человек, следует из информации пресс-службы "Примавтодора".
 
ПроисшествияПриморский крайВладивостокДальнереченский район
 
 
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