https://ria.ru/20230817/primore-1890529656.html

Три населенных пункта остаются отрезанными в Приморье

Три населенных пункта остаются отрезанными в Приморье - РИА Новости, 17.08.2023

Три населенных пункта остаются отрезанными в Приморье

Два поселка и село в двух муниципалитетах Приморского края остаются отрезанными от дорожного сообщения в результате паводка, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T07:50

2023-08-17T07:50

2023-08-17T07:50

происшествия

приморский край

владивосток

дальнереченский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889938269_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_027c18e83327dcd93667f254da59da10.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 17 авг - РИА Новости. Два поселка и село в двух муниципалитетах Приморского края остаются отрезанными от дорожного сообщения в результате паводка, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Примавтодора". Ранее тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, осадки вызвали сильные паводки. По информации, предоставленной РИА Новости пресс-службой краевого министерства ГО и ЧС, в девяти муниципалитетах Приморского края к утру четверга по Владивостоку подтоплены все еще были 44 многоквартирных и 258 частных домов, а также 615 придомовых участков. На дорогах края сохранялось 27 переливов. Отрезаны утром в четверг были четыре населенных пункта. К 13.00 (6.00 мск) четверга отрезанными оставались поселки Поляны и Мартынова Поляна в Дальнереченском районе Приморья, а также село Фурманово в Ольгинском округе края. Совокупное население населенных пунктов составляет около 400 человек, следует из информации пресс-службы "Примавтодора".

https://ria.ru/20230817/primore-1890522539.html

приморский край

владивосток

дальнереченский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, приморский край, владивосток, дальнереченский район