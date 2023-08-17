Суд дал срок четырем участникам ОПГ, обманувшим дольщиков в Подмосковье
Суд вынес приговор участникам ОПГ, которые обманули 445 дольщиков в Подмосковье
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Четырем членам ОПГ в Подмосковье, обманувшим за несколько лет 445 дольщиков на 535 миллионов рублей, вынесены приговоры, сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Московской области.
"Собранные следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Любови Мазыленко, Евгению Кобышеву, Валерию Садову и Олегу Швыреву. Они признаны виновными в организации и участии в преступном сообществе с целью хищения денежных средств путем обмана граждан, а также в растрате и легализации денежных средств, полученных преступным путем (части 1 и 2 статьи 210 УК РФ, часть 4 статьи 159 УК РФ (13 эпизодов), часть 4 статьи 160 УК РФ (4 эпизода), часть 3 статьи 174.1 УК РФ (2 эпизода) (всего 21 эпизод преступной деятельности). В ходе расследования в одном производстве было соединено 25 уголовных дел", - говорится в сообщении.
Отмечается, что трех участников приговорили к заключению в колониях строгого режима сроком от 12 до 13 лет, одного - к 10 годам колонии общего режима.
По данным следствия, с 2007 по 2014 годы члены ОПГ под предлогом инвестирования в возведение многоквартирных домов и таунхаусов в Москве и Московской области обманули 445 граждан и похитили у них свыше 535 миллионов рублей. Отсутствовали разрешения на строительство, в связи с чем дома в итоге были признаны самовольными постройками и подлежали сносу.
Двое из обвиняемых легализовали похищенные деньги, приобретя на них земельные участки, на которых организовали дачное некоммерческое партнерство, где похитили членские взносы ДНП "Чеховское подворье" (потерпевшими признано еще 45 человек). Двое других обвиняемых легализовали деньги, приобретя земельный участок.
В ходе расследования в одном производстве было соединено 25 уголовных дел, а объем уголовного дела составил 400 томов. Следователи опросили более 250 свидетелей, провели свыше 20 сложных бухгалтерских и экономических экспертиз. Наложен арест на имущество обвиняемых и имущество, находящееся в собственности подконтрольных лиц: всего более 530 объектов в Одинцовском, Пушкинском, Чеховском, Серпуховском, Красногорском районах, а также новой Москве, общей стоимостью почти в 1,6 миллиарда рублей.