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В России за сутки потушили 51 природный пожар - РИА Новости, 17.08.2023
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09:31 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/pozhary-1890539009.html
В России за сутки потушили 51 природный пожар
В России за сутки потушили 51 природный пожар - РИА Новости, 17.08.2023
В России за сутки потушили 51 природный пожар
В России за сутки потушили 51 природный пожар на площади более 11,5 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T09:31
2023-08-17T09:31
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В России за сутки потушили 51 природный пожар на площади более 11,5 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 16.08.2023 года в 17 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 51 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 11 574 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 17 августа в России действовало 112 лесных пожаров на площади 207 872 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Якутии, там действует 41 пожар на 201 129 гектарах.
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происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 51 природный пожар

"Авиалесоохрана": в России за сутки потушили 51 природный пожар

© РИА Новости / Евгений КузьминРабота пожарных МЧС в районе пожара в лесном массиве
Работа пожарных МЧС в районе пожара в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Работа пожарных МЧС в районе пожара в лесном массиве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В России за сутки потушили 51 природный пожар на площади более 11,5 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте.
«
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 16.08.2023 года в 17 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 51 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 11 574 гектара", - говорится в сообщении.
К полуночи 17 августа в России действовало 112 лесных пожаров на площади 207 872 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Якутии, там действует 41 пожар на 201 129 гектарах.
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