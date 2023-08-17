https://ria.ru/20230817/pozhary-1890539009.html

В России за сутки потушили 51 природный пожар

В России за сутки потушили 51 природный пожар - РИА Новости, 17.08.2023

В России за сутки потушили 51 природный пожар

В России за сутки потушили 51 природный пожар на площади более 11,5 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T09:31

2023-08-17T09:31

2023-08-17T09:31

происшествия

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В России за сутки потушили 51 природный пожар на площади более 11,5 тысячи гектаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 16.08.2023 года в 17 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 51 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 11 574 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 17 августа в России действовало 112 лесных пожаров на площади 207 872 гектара, которые активно тушили. Наибольшая площадь возгораний зафиксирована в Якутии, там действует 41 пожар на 201 129 гектарах.

https://ria.ru/20230817/pozhary-1890533926.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, природные пожары в россии