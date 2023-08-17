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В Якутии за сутки потушили более 20 природных пожаров - РИА Новости, 17.08.2023
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08:58 17.08.2023 (обновлено: 08:59 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/pozhary-1890533926.html
В Якутии за сутки потушили более 20 природных пожаров
В Якутии за сутки потушили более 20 природных пожаров - РИА Новости, 17.08.2023
В Якутии за сутки потушили более 20 природных пожаров
Более 20 лесных пожаров потушили в Якутии за сутки на площади свыше 24 тысяч гектаров, сообщает оперативный штаб республики в Telegram-канале. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T08:58
2023-08-17T08:59
происшествия
природные пожары в россии
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 17 авг - РИА Новости. Более 20 лесных пожаров потушили в Якутии за сутки на площади свыше 24 тысяч гектаров, сообщает оперативный штаб республики в Telegram-канале. Ранее сообщалось о том, что почти половину лесных пожаров в Якутии потушили за сутки, ликвидировано 56 очагов на площади свыше 170 тысяч гектаров. "За прошедшие сутки огнеборцами ликвидировано 23 лесных пожара с общей площадью, пройденной огнем, 24 130 га и 1 ландшафтный на площади 2,2 га. Обнаружено 6 новых лесных пожаров на площади 1751 га. Всего на начало суток в Якутии действуют 53 лесных пожара с общей площадью 213 421 га", - говорится в сводке в четверг. По данным оперштаба, в тушении пожаров участвуют 1268 человек. Задействовано 37 единиц лесопожарной техники и авиация. Задымленность от лесных пожаров наблюдалась в 32 населенных пунктах на территории 9 районов республики. Синоптики Якутии прогнозируют грозы с порывистым ветром до 15-17 метров в секунду в Ленском, Оймяконском районах.
https://ria.ru/20230816/pozhary-1890446591.html
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происшествия, природные пожары в россии, республика саха (якутия)
Происшествия, Природные пожары в России, Республика Саха (Якутия)
В Якутии за сутки потушили более 20 природных пожаров

В Якутии за сутки потушили 23 природных пожара на площади 24 тысячи гектаров

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на лесные пожары в Республике Саха (Якутия) с борта вертолета
Вид на лесные пожары в Республике Саха (Якутия) с борта вертолета - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вид на лесные пожары в Республике Саха (Якутия) с борта вертолета. Архивное фото
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ЯКУТСК, 17 авг - РИА Новости. Более 20 лесных пожаров потушили в Якутии за сутки на площади свыше 24 тысяч гектаров, сообщает оперативный штаб республики в Telegram-канале.
Ранее сообщалось о том, что почти половину лесных пожаров в Якутии потушили за сутки, ликвидировано 56 очагов на площади свыше 170 тысяч гектаров.
«
"За прошедшие сутки огнеборцами ликвидировано 23 лесных пожара с общей площадью, пройденной огнем, 24 130 га и 1 ландшафтный на площади 2,2 га. Обнаружено 6 новых лесных пожаров на площади 1751 га. Всего на начало суток в Якутии действуют 53 лесных пожара с общей площадью 213 421 га", - говорится в сводке в четверг.
По данным оперштаба, в тушении пожаров участвуют 1268 человек. Задействовано 37 единиц лесопожарной техники и авиация.
Задымленность от лесных пожаров наблюдалась в 32 населенных пунктах на территории 9 районов республики.
Синоптики Якутии прогнозируют грозы с порывистым ветром до 15-17 метров в секунду в Ленском, Оймяконском районах.
Природные пожары - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
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16 августа, 17:03
 
ПроисшествияПриродные пожары в РоссииРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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