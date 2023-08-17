https://ria.ru/20230817/pozhary-1890533926.html
В Якутии за сутки потушили более 20 природных пожаров
В Якутии за сутки потушили более 20 природных пожаров - РИА Новости, 17.08.2023
В Якутии за сутки потушили более 20 природных пожаров
Более 20 лесных пожаров потушили в Якутии за сутки на площади свыше 24 тысяч гектаров, сообщает оперативный штаб республики в Telegram-канале. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T08:58
2023-08-17T08:58
2023-08-17T08:59
происшествия
природные пожары в россии
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 17 авг - РИА Новости. Более 20 лесных пожаров потушили в Якутии за сутки на площади свыше 24 тысяч гектаров, сообщает оперативный штаб республики в Telegram-канале. Ранее сообщалось о том, что почти половину лесных пожаров в Якутии потушили за сутки, ликвидировано 56 очагов на площади свыше 170 тысяч гектаров. "За прошедшие сутки огнеборцами ликвидировано 23 лесных пожара с общей площадью, пройденной огнем, 24 130 га и 1 ландшафтный на площади 2,2 га. Обнаружено 6 новых лесных пожаров на площади 1751 га. Всего на начало суток в Якутии действуют 53 лесных пожара с общей площадью 213 421 га", - говорится в сводке в четверг. По данным оперштаба, в тушении пожаров участвуют 1268 человек. Задействовано 37 единиц лесопожарной техники и авиация. Задымленность от лесных пожаров наблюдалась в 32 населенных пунктах на территории 9 районов республики. Синоптики Якутии прогнозируют грозы с порывистым ветром до 15-17 метров в секунду в Ленском, Оймяконском районах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, природные пожары в россии, республика саха (якутия)
Происшествия, Природные пожары в России, Республика Саха (Якутия)
В Якутии за сутки потушили более 20 природных пожаров
В Якутии за сутки потушили 23 природных пожара на площади 24 тысячи гектаров
ЯКУТСК, 17 авг - РИА Новости.
Более 20 лесных пожаров потушили в Якутии за сутки на площади свыше 24 тысяч гектаров, сообщает оперативный штаб республики в Telegram-канале
.
Ранее сообщалось о том, что почти половину лесных пожаров в Якутии потушили за сутки, ликвидировано 56 очагов на площади свыше 170 тысяч гектаров.
«
"За прошедшие сутки огнеборцами ликвидировано 23 лесных пожара с общей площадью, пройденной огнем, 24 130 га и 1 ландшафтный на площади 2,2 га. Обнаружено 6 новых лесных пожаров на площади 1751 га. Всего на начало суток в Якутии действуют 53 лесных пожара с общей площадью 213 421 га", - говорится в сводке в четверг.
По данным оперштаба, в тушении пожаров участвуют 1268 человек. Задействовано 37 единиц лесопожарной техники и авиация.
Задымленность от лесных пожаров наблюдалась в 32 населенных пунктах на территории 9 районов республики.
Синоптики Якутии прогнозируют грозы с порывистым ветром до 15-17 метров в секунду в Ленском, Оймяконском районах.
Площадь очагов природных пожаров в России превышает показатели 2022 года