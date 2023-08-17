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Лесной пожар на Канарах вышел из-под контроля
Лесной пожар на Канарах вышел из-под контроля - РИА Новости, 17.08.2023
Лесной пожар на Канарах вышел из-под контроля
Лесной пожар на Канарских островах в Испании вышел из-под контроля, от него уже пострадало не менее 1,8 тысячи гектаров, заявил президент Канарских островов... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T09:22
2023-08-17T09:22
2023-08-17T09:24
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Лесной пожар на Канарских островах в Испании вышел из-под контроля, от него уже пострадало не менее 1,8 тысячи гектаров, заявил президент Канарских островов Фернандо Клавихо. Региональное правительство в среду сообщило о начале эвакуации жителей нескольких деревень из-за лесного пожара на испанском острове Тенерифе. "Речь идет о 1,6 тысячи гектаров по состоянию на 18 часов вечера (20.00 мск - ред.) и, возможно, еще 200 гектарах, пострадавших от пожара на периметре 22 километров", - заявил Клавихо во время совместного брифинга со спасательными службами островов. Президент также отметил, что с огнем борются около 270 пожарных. В конце июля сообщалось, что на другом Канарском острове Гран-Канария в результате пожаров пострадало более 400 гектаров леса.
https://ria.ru/20230817/gavayi-1890520156.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канарские острова, испания, тенерифе
В мире, Канарские острова, Испания, Тенерифе
Лесной пожар на Канарах вышел из-под контроля
Президент Канарских островов Клавихо: пожар на Тенерифе вышел из-под контроля