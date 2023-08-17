https://ria.ru/20230817/pozhar-1890537446.html

Лесной пожар на Канарах вышел из-под контроля

Лесной пожар на Канарах вышел из-под контроля - РИА Новости, 17.08.2023

Лесной пожар на Канарах вышел из-под контроля

Лесной пожар на Канарских островах в Испании вышел из-под контроля, от него уже пострадало не менее 1,8 тысячи гектаров, заявил президент Канарских островов... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T09:22

2023-08-17T09:22

2023-08-17T09:24

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канарские острова

испания

тенерифе

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Лесной пожар на Канарских островах в Испании вышел из-под контроля, от него уже пострадало не менее 1,8 тысячи гектаров, заявил президент Канарских островов Фернандо Клавихо. Региональное правительство в среду сообщило о начале эвакуации жителей нескольких деревень из-за лесного пожара на испанском острове Тенерифе. "Речь идет о 1,6 тысячи гектаров по состоянию на 18 часов вечера (20.00 мск - ред.) и, возможно, еще 200 гектарах, пострадавших от пожара на периметре 22 километров", - заявил Клавихо во время совместного брифинга со спасательными службами островов. Президент также отметил, что с огнем борются около 270 пожарных. В конце июля сообщалось, что на другом Канарском острове Гран-Канария в результате пожаров пострадало более 400 гектаров леса.

https://ria.ru/20230817/gavayi-1890520156.html

канарские острова

испания

тенерифе

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Ольга Фомченкова

в мире, канарские острова, испания, тенерифе