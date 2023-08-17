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Лесной пожар на Канарах вышел из-под контроля - РИА Новости, 17.08.2023
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09:22 17.08.2023 (обновлено: 09:24 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/pozhar-1890537446.html
Лесной пожар на Канарах вышел из-под контроля
Лесной пожар на Канарах вышел из-под контроля - РИА Новости, 17.08.2023
Лесной пожар на Канарах вышел из-под контроля
Лесной пожар на Канарских островах в Испании вышел из-под контроля, от него уже пострадало не менее 1,8 тысячи гектаров, заявил президент Канарских островов... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T09:22
2023-08-17T09:24
в мире
канарские острова
испания
тенерифе
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Лесной пожар на Канарских островах в Испании вышел из-под контроля, от него уже пострадало не менее 1,8 тысячи гектаров, заявил президент Канарских островов Фернандо Клавихо. Региональное правительство в среду сообщило о начале эвакуации жителей нескольких деревень из-за лесного пожара на испанском острове Тенерифе. "Речь идет о 1,6 тысячи гектаров по состоянию на 18 часов вечера (20.00 мск - ред.) и, возможно, еще 200 гектарах, пострадавших от пожара на периметре 22 километров", - заявил Клавихо во время совместного брифинга со спасательными службами островов. Президент также отметил, что с огнем борются около 270 пожарных. В конце июля сообщалось, что на другом Канарском острове Гран-Канария в результате пожаров пострадало более 400 гектаров леса.
https://ria.ru/20230817/gavayi-1890520156.html
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в мире, канарские острова, испания, тенерифе
В мире, Канарские острова, Испания, Тенерифе
Лесной пожар на Канарах вышел из-под контроля

Президент Канарских островов Клавихо: пожар на Тенерифе вышел из-под контроля

© AFP 2023 / Desiree MartinПоследствия лесных пожаров на Канарах
Последствия лесных пожаров на Канарах - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AFP 2023 / Desiree Martin
Последствия лесных пожаров на Канарах
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Лесной пожар на Канарских островах в Испании вышел из-под контроля, от него уже пострадало не менее 1,8 тысячи гектаров, заявил президент Канарских островов Фернандо Клавихо.
Региональное правительство в среду сообщило о начале эвакуации жителей нескольких деревень из-за лесного пожара на испанском острове Тенерифе.
«
"Речь идет о 1,6 тысячи гектаров по состоянию на 18 часов вечера (20.00 мск - ред.) и, возможно, еще 200 гектарах, пострадавших от пожара на периметре 22 километров", - заявил Клавихо во время совместного брифинга со спасательными службами островов.
Президент также отметил, что с огнем борются около 270 пожарных.
В конце июля сообщалось, что на другом Канарском острове Гран-Канария в результате пожаров пострадало более 400 гектаров леса.
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Вчера, 02:53
 
В миреКанарские островаИспанияТенерифе
 
 
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