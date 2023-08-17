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Минобороны оценило потери Киева на Херсонском направлении

Минобороны оценило потери Киева на Херсонском направлении - РИА Новости, 17.08.2023

Минобороны оценило потери Киева на Херсонском направлении

Украинские войска потеряли до 30 солдат, три автомобиля и гаубицу за сутки на херсонском направлении, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T13:34

2023-08-17T13:34

2023-08-17T13:43

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 30 солдат, три автомобиля и гаубицу за сутки на херсонском направлении, сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения украинские подразделения потеряли до 30 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.

херсонская область

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2023

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область