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Минобороны оценило потери Киева на Херсонском направлении
Минобороны оценило потери Киева на Херсонском направлении - РИА Новости, 17.08.2023
Минобороны оценило потери Киева на Херсонском направлении
Украинские войска потеряли до 30 солдат, три автомобиля и гаубицу за сутки на херсонском направлении, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T13:34
2023-08-17T13:34
2023-08-17T13:43
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска потеряли до 30 солдат, три автомобиля и гаубицу за сутки на херсонском направлении, сообщило Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения украинские подразделения потеряли до 30 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицу Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
херсонская область
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область
Минобороны оценило потери Киева на Херсонском направлении
Минобороны: Киев потерял за сутки до 30 военных на Херсонском направлении