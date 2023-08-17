https://ria.ru/20230817/poteri-1890605929.html

Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 17.08.2023

Минобороны назвало потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Группировка ВС РФ "Восток" ударами по противнику в районах Приютного в Запорожской области, Старомайорского и Ровнополя в ДНР уничтожили более 175 солдат ВСУ и... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T13:28

2023-08-17T13:28

2023-08-17T13:51

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

запорожская область

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" ударами по противнику в районах Приютного в Запорожской области, Старомайорского и Ровнополя в ДНР уничтожили более 175 солдат ВСУ и 10 единиц военной техники, сообщили в четверг в Минобороны России."На южнодонецком направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии нанесено комплексное огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Приютное Запорожской области, Старомайорское и Ровнополь Донецкой народной республики. Потери противника составили более 175 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-20, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, запорожская область