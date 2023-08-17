https://ria.ru/20230817/porucheniya-1890543751.html
Путин дал поручения по финансированию детских анимационных фильмов
Путин дал поручения по финансированию детских анимационных фильмов - РИА Новости, 17.08.2023
Путин дал поручения по финансированию детских анимационных фильмов
Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство, предусматривающие полное госфинансирование анимационных фильмов для детей,... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T10:05
2023-08-17T10:05
2023-08-17T10:05
культура
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство, предусматривающие полное госфинансирование анимационных фильмов для детей, говорится на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации при участии автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов": обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих полное государственное финансирование производства и проката анимационных фильмов для детей и юношества", - говорится в тексте поручений. Срок исполнения - 30 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20230817/videoigry-1890540804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Культура, Россия, Владимир Путин
Путин дал поручения по финансированию детских анимационных фильмов
Путин поручил внести изменения по финансированию детских анимационных фильмов