https://ria.ru/20230817/porucheniya-1890543751.html

Путин дал поручения по финансированию детских анимационных фильмов

Путин дал поручения по финансированию детских анимационных фильмов - РИА Новости, 17.08.2023

Путин дал поручения по финансированию детских анимационных фильмов

Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство, предусматривающие полное госфинансирование анимационных фильмов для детей,... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T10:05

2023-08-17T10:05

2023-08-17T10:05

культура

россия

владимир путин

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство, предусматривающие полное госфинансирование анимационных фильмов для детей, говорится на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации при участии автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов": обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих полное государственное финансирование производства и проката анимационных фильмов для детей и юношества", - говорится в тексте поручений. Срок исполнения - 30 сентября 2023 года.

https://ria.ru/20230817/videoigry-1890540804.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин