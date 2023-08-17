Рейтинг@Mail.ru
Путин дал поручения по финансированию детских анимационных фильмов - РИА Новости, 17.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:05 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/porucheniya-1890543751.html
Путин дал поручения по финансированию детских анимационных фильмов
Путин дал поручения по финансированию детских анимационных фильмов - РИА Новости, 17.08.2023
Путин дал поручения по финансированию детских анимационных фильмов
Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство, предусматривающие полное госфинансирование анимационных фильмов для детей,... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T10:05
2023-08-17T10:05
культура
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91921/64/919216412_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_a6ca00b57f469b4341f772cec25ddcd2.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство, предусматривающие полное госфинансирование анимационных фильмов для детей, говорится на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации при участии автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов": обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих полное государственное финансирование производства и проката анимационных фильмов для детей и юношества", - говорится в тексте поручений. Срок исполнения - 30 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20230817/videoigry-1890540804.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91921/64/919216412_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_4c81661c78d23711949df499df7e4296.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Культура, Россия, Владимир Путин
Путин дал поручения по финансированию детских анимационных фильмов

Путин поручил внести изменения по финансированию детских анимационных фильмов

© Fotolia / Pavel LosevskyДети смотрят фильм в кинотеатре
Дети смотрят фильм в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Fotolia / Pavel Losevsky
Дети смотрят фильм в кинотеатре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство, предусматривающие полное госфинансирование анимационных фильмов для детей, говорится на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации при участии автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов": обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих полное государственное финансирование производства и проката анимационных фильмов для детей и юношества", - говорится в тексте поручений.
Срок исполнения - 30 сентября 2023 года.
Компьютерная игра - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Путин поручил подготовить предложения по продвижению видеоигр за рубеж
Вчера, 09:44
 
КультураРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала