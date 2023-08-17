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Шведский парламент проголосовал за выделение военной помощи Украине - РИА Новости, 17.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:59 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/pomosch-1890630217.html
Шведский парламент проголосовал за выделение военной помощи Украине
Шведский парламент проголосовал за выделение военной помощи Украине - РИА Новости, 17.08.2023
Шведский парламент проголосовал за выделение военной помощи Украине
Шведский парламент проголосовал за выделение очередного пакета военной помощи Украине на сумму более 3,2 миллиарда шведских крон (295 миллионов долларов),... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T14:59
2023-08-17T14:59
специальная военная операция на украине
сергей лавров
нато
россия
швеция
украина
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Шведский парламент проголосовал за выделение очередного пакета военной помощи Украине на сумму более 3,2 миллиарда шведских крон (295 миллионов долларов), говорится в релизе парламента. "Риксдаг одобрил передачу Украине дополнительной оборонной техники... в виде запасных частей и предметов первой необходимости на сумму не более 1,1 миллиарда шведских крон и в виде боеприпасов и компонентов боекомплектов, оборудования для разминирования и транспортных средств стоимостью не более 2,15 миллиарда шведских крон", - говорится в сообщении. В июле Швеция объявила о выделении 522,6 миллиона евро на проекты по восстановлению Украины. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230817/vsu-1890621095.html
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сергей лавров, нато, россия, швеция, украина
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров, НАТО, Россия, Швеция, Украина
Шведский парламент проголосовал за выделение военной помощи Украине

Шведский парламент одобрил передачу помощи Украине на 295 миллионов долларов

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Шведский парламент проголосовал за выделение очередного пакета военной помощи Украине на сумму более 3,2 миллиарда шведских крон (295 миллионов долларов), говорится в релизе парламента.
"Риксдаг одобрил передачу Украине дополнительной оборонной техники... в виде запасных частей и предметов первой необходимости на сумму не более 1,1 миллиарда шведских крон и в виде боеприпасов и компонентов боекомплектов, оборудования для разминирования и транспортных средств стоимостью не более 2,15 миллиарда шведских крон", - говорится в сообщении.
В июле Швеция объявила о выделении 522,6 миллиона евро на проекты по восстановлению Украины.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛавровНАТОРоссияШвецияУкраина
 
 
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