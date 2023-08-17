https://ria.ru/20230817/pomosch-1890534801.html

Председатель Брянской облдумы передал пограничникам более тонны продуктов

Председатель Брянской облдумы передал пограничникам более тонны продуктов - РИА Новости, 17.08.2023

Председатель Брянской облдумы передал пограничникам более тонны продуктов

Председатель Брянской областной думы Валентин Суббот передал служащим на территории области пограничникам продуктовые наборы и мед, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T09:03

2023-08-17T09:03

2023-08-17T09:03

надежные люди

брянская область

брянская областная дума

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/11/1890533506_0:151:1921:1231_1920x0_80_0_0_65fef018f855cf8b54774450fdce6eb1.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Председатель Брянской областной думы Валентин Суббот передал служащим на территории области пограничникам продуктовые наборы и мед, сообщила пресс-служба регионального законодательного органа. Суббот побывал с рабочим визитом в Стародубском муниципальном округе Брянской области и встретился с военнослужащими, несущими службу по защите государственной границы РФ. "Председатель регионального парламента от депутатского корпуса и фермерских хозяйств Меленской сельской территории передал более тонны продуктовых наборов воинским подразделениям. Кроме того, к издавна любимому и почитаемому российским народом празднику благословения и обновления – Медовому спасу – защитники Отечества получили 160 килограммов меда, в том числе и с личной пасеки Валентина Суббота", – говорится в сообщении. Отмечается, что председатель облдумы пообщался с бойцами, военнослужащие в свою очередь поблагодарили за оказываемую помощь. "Мы стараемся поддерживать бойцов на важных участках фронта, а что может быть сложнее и ответственнее границы, особенно в настоящее время", – цитирует облдума Суббота. Уточняется, что Брянская облдума поддерживает военнослужащих и их семьи в рамках законотворческой деятельности и постоянно оказывает им гуманитарную помощь. Так, от депутатского корпуса воинским и специальным подразделениям для выполнения служебно-боевых задач по защите жителей региона и охране границы РФ регулярно передается современное высокотехнологичное оборудование.

https://ria.ru/20230816/eparkhiya-1890422397.html

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

брянская область, брянская областная дума, вооруженные силы рф