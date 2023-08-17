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Председатель Брянской облдумы передал пограничникам более тонны продуктов
Председатель Брянской облдумы передал пограничникам более тонны продуктов - РИА Новости, 17.08.2023
Председатель Брянской облдумы передал пограничникам более тонны продуктов
Председатель Брянской областной думы Валентин Суббот передал служащим на территории области пограничникам продуктовые наборы и мед, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T09:03
2023-08-17T09:03
2023-08-17T09:03
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Председатель Брянской областной думы Валентин Суббот передал служащим на территории области пограничникам продуктовые наборы и мед, сообщила пресс-служба регионального законодательного органа. Суббот побывал с рабочим визитом в Стародубском муниципальном округе Брянской области и встретился с военнослужащими, несущими службу по защите государственной границы РФ. "Председатель регионального парламента от депутатского корпуса и фермерских хозяйств Меленской сельской территории передал более тонны продуктовых наборов воинским подразделениям. Кроме того, к издавна любимому и почитаемому российским народом празднику благословения и обновления – Медовому спасу – защитники Отечества получили 160 килограммов меда, в том числе и с личной пасеки Валентина Суббота", – говорится в сообщении. Отмечается, что председатель облдумы пообщался с бойцами, военнослужащие в свою очередь поблагодарили за оказываемую помощь. "Мы стараемся поддерживать бойцов на важных участках фронта, а что может быть сложнее и ответственнее границы, особенно в настоящее время", – цитирует облдума Суббота. Уточняется, что Брянская облдума поддерживает военнослужащих и их семьи в рамках законотворческой деятельности и постоянно оказывает им гуманитарную помощь. Так, от депутатского корпуса воинским и специальным подразделениям для выполнения служебно-боевых задач по защите жителей региона и охране границы РФ регулярно передается современное высокотехнологичное оборудование.
https://ria.ru/20230816/eparkhiya-1890422397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, брянская областная дума, вооруженные силы рф
Надежные люди, Брянская область, Брянская областная Дума, Вооруженные силы РФ
Председатель Брянской облдумы передал пограничникам более тонны продуктов
Председатель Брянской облдумы Суббот передал пограничникам более тонны продуктов
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости.
Председатель Брянской областной думы Валентин Суббот передал служащим на территории области пограничникам продуктовые наборы и мед, сообщила пресс-служба
регионального законодательного органа.
Суббот побывал с рабочим визитом в Стародубском муниципальном округе Брянской области и встретился с военнослужащими, несущими службу по защите государственной границы РФ.
«
"Председатель регионального парламента от депутатского корпуса и фермерских хозяйств Меленской сельской территории передал более тонны продуктовых наборов воинским подразделениям. Кроме того, к издавна любимому и почитаемому российским народом празднику благословения и обновления – Медовому спасу – защитники Отечества получили 160 килограммов меда, в том числе и с личной пасеки Валентина Суббота", – говорится в сообщении.
Отмечается, что председатель облдумы пообщался с бойцами, военнослужащие в свою очередь поблагодарили за оказываемую помощь.
«
"Мы стараемся поддерживать бойцов на важных участках фронта, а что может быть сложнее и ответственнее границы, особенно в настоящее время", – цитирует облдума Суббота.
Уточняется, что Брянская облдума поддерживает военнослужащих и их семьи в рамках законотворческой деятельности и постоянно оказывает им гуманитарную помощь. Так, от депутатского корпуса воинским и специальным подразделениям для выполнения служебно-боевых задач по защите жителей региона и охране границы РФ регулярно передается современное высокотехнологичное оборудование.
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