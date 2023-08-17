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Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 17.08.2023
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08:02 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/pogoda-1890530491.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 17.08.2023
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Переменная облачность, без осадков и до плюс 29 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T08:02
2023-08-17T08:02
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
центр "фобос"
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 29 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице продолжит формировать гребень антициклона, в Москве переменная облачность, без осадков, днём плюс 27 - плюс 29 градусов, в Подмосковье от плюс 25 до плюс 30 градусов. Ветер северный 2-7 метров в секунду", - рассказал Леус. По его словам, атмосферное давление будет слабо падать, но пока показания барометров останутся выше нормы, составив 753 миллиметра ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в четверг

Синоптик Леус: без осадков и до 29 градусов тепла ожидается в Москве в четверг

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФонтаны в сквере в Москве
Фонтаны в сквере в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Фонтаны в сквере в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 29 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Сегодня погоду в столице продолжит формировать гребень антициклона, в Москве переменная облачность, без осадков, днём плюс 27 - плюс 29 градусов, в Подмосковье от плюс 25 до плюс 30 градусов. Ветер северный 2-7 метров в секунду", - рассказал Леус.
По его словам, атмосферное давление будет слабо падать, но пока показания барометров останутся выше нормы, составив 753 миллиметра ртутного столба.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусЦентр "Фобос"
 
 
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