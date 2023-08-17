https://ria.ru/20230817/pogoda-1890530491.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 17.08.2023

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Переменная облачность, без осадков и до плюс 29 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T08:02

2023-08-17T08:02

2023-08-17T08:02

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

центр "фобос"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0e/1884261086_0:156:3364:2048_1920x0_80_0_0_1ce3c13f6c244fe465cd2d4f92ae188b.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 29 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице продолжит формировать гребень антициклона, в Москве переменная облачность, без осадков, днём плюс 27 - плюс 29 градусов, в Подмосковье от плюс 25 до плюс 30 градусов. Ветер северный 2-7 метров в секунду", - рассказал Леус. По его словам, атмосферное давление будет слабо падать, но пока показания барометров останутся выше нормы, составив 753 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20230816/pogoda-1890408238.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос"