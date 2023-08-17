https://ria.ru/20230817/pogoda-1890530491.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 17.08.2023
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Переменная облачность, без осадков и до плюс 29 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T08:02
2023-08-17T08:02
2023-08-17T08:02
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
центр "фобос"
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 29 градусов ожидаются в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице продолжит формировать гребень антициклона, в Москве переменная облачность, без осадков, днём плюс 27 - плюс 29 градусов, в Подмосковье от плюс 25 до плюс 30 градусов. Ветер северный 2-7 метров в секунду", - рассказал Леус. По его словам, атмосферное давление будет слабо падать, но пока показания барометров останутся выше нормы, составив 753 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20230816/pogoda-1890408238.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос"
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Центр "Фобос"
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Синоптик Леус: без осадков и до 29 градусов тепла ожидается в Москве в четверг