https://ria.ru/20230817/podmoskove-1890694404.html

Подмосковным аграриям с начала года перечислили 3,3 млрд рублей

Подмосковным аграриям с начала года перечислили 3,3 млрд рублей - РИА Новости, 17.08.2023

Подмосковным аграриям с начала года перечислили 3,3 млрд рублей

Минсельхозпрод перечислил региональным сельхозпроизводителям 3,3 миллиарда рублей субсидий на развитие отрасли, сообщил курирующий минсельхозпрод зампред... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T19:02

2023-08-17T19:02

2023-08-17T19:02

новости подмосковья

георгий филимонов

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Минсельхозпрод перечислил региональным сельхозпроизводителям 3,3 миллиарда рублей субсидий на развитие отрасли, сообщил курирующий минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "С начала года организациям АПК... Подмосковья и сельскохозяйственных товаропроизводителей направлено 3 миллиарда 300 миллионов рублей по 18 видам субсидий. Из них в полном объёме перечислены средства по семи видам: поддержка молочного животноводства, стимулирование развития малых форм хозяйствования, поддержка производства овощей открытого и защищенного грунта, развитие мясного животноводства, производство и реализация зерновых культур, а также развитие сельского туризма", - рассказал Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия. По данным ведомства, на сегодняшний день перечислено более 65% субсидий от общего плана. Помимо этого, выплаты были направлены на поддержку племенного животноводства, приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, производство индейки, гусей, поддержку производства картофеля, компенсацию процентов по инвесткредитам и другое. "В Подмосковье ежегодно государственную поддержку получают около 300 сельхозпроизводителей региона", - добавили в Минсельхозпроде.

https://ria.ru/20230815/podmoskove-1890270577.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

георгий филимонов, московская область (подмосковье)