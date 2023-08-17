https://ria.ru/20230817/podmoskove-1890694404.html
Подмосковным аграриям с начала года перечислили 3,3 млрд рублей
Подмосковным аграриям с начала года перечислили 3,3 млрд рублей - РИА Новости, 17.08.2023
Подмосковным аграриям с начала года перечислили 3,3 млрд рублей
Минсельхозпрод перечислил региональным сельхозпроизводителям 3,3 миллиарда рублей субсидий на развитие отрасли, сообщил курирующий минсельхозпрод зампред... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T19:02
2023-08-17T19:02
2023-08-17T19:02
новости подмосковья
георгий филимонов
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Минсельхозпрод перечислил региональным сельхозпроизводителям 3,3 миллиарда рублей субсидий на развитие отрасли, сообщил курирующий минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "С начала года организациям АПК... Подмосковья и сельскохозяйственных товаропроизводителей направлено 3 миллиарда 300 миллионов рублей по 18 видам субсидий. Из них в полном объёме перечислены средства по семи видам: поддержка молочного животноводства, стимулирование развития малых форм хозяйствования, поддержка производства овощей открытого и защищенного грунта, развитие мясного животноводства, производство и реализация зерновых культур, а также развитие сельского туризма", - рассказал Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия. По данным ведомства, на сегодняшний день перечислено более 65% субсидий от общего плана. Помимо этого, выплаты были направлены на поддержку племенного животноводства, приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, производство индейки, гусей, поддержку производства картофеля, компенсацию процентов по инвесткредитам и другое. "В Подмосковье ежегодно государственную поддержку получают около 300 сельхозпроизводителей региона", - добавили в Минсельхозпроде.
https://ria.ru/20230815/podmoskove-1890270577.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
георгий филимонов, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Георгий Филимонов, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Минсельхозпрод перечислил региональным сельхозпроизводителям 3,3 миллиарда рублей субсидий на развитие отрасли, сообщил курирующий минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
"С начала года организациям АПК... Подмосковья и сельскохозяйственных товаропроизводителей направлено 3 миллиарда 300 миллионов рублей по 18 видам субсидий. Из них в полном объёме перечислены средства по семи видам: поддержка молочного животноводства, стимулирование развития малых форм хозяйствования, поддержка производства овощей открытого и защищенного грунта, развитие мясного животноводства, производство и реализация зерновых культур, а также развитие сельского туризма", - рассказал Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия.
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По данным ведомства, на сегодняшний день перечислено более 65% субсидий от общего плана.
Помимо этого, выплаты были направлены на поддержку племенного животноводства, приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, производство индейки, гусей, поддержку производства картофеля, компенсацию процентов по инвесткредитам и другое.
"В Подмосковье
ежегодно государственную поддержку получают около 300 сельхозпроизводителей региона", - добавили в Минсельхозпроде.