https://ria.ru/20230817/podmoskove-1890685637.html
Около двух тысяч жителей Подмосковья обучились уходу за тяжелобольными
Около двух тысяч жителей Подмосковья обучились уходу за тяжелобольными - РИА Новости, 17.08.2023
Около двух тысяч жителей Подмосковья обучились уходу за тяжелобольными
Около двух тысяч жителей Московской области прошли обучение уходу за тяжелобольными в специально оборудованных для этого симуляционных классах, сообщает... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T18:23
2023-08-17T18:23
2023-08-17T18:23
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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Около двух тысяч жителей Московской области прошли обучение уходу за тяжелобольными в специально оборудованных для этого симуляционных классах, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "С начала года порядка двух тысяч жителей Подмосковья прошли обучение в симуляционных классах. Среди них родственники тяжелобольных, сотрудники, которые обеспечивают уход за нуждающимися, а также замещающие и приемные семьи, воспитывающие особенных детей. Обучение здесь бесплатное", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева. В пресс-службе отметили, что в Московской области работают шесть симуляционных классов в Ногинске, Коломенском, Сергиевом Посаде, Одинцове, Солнечногорске и Дмитрове. Классы оснастили всем необходимым оборудованием, которое адаптировано для организации ухода, а также специальными манекенами. Курс обучения состоит из теоретических лекций в электронном формате и практических занятий на базе симуляционного класса. Обучение рассчитано на 12 часов, по его завершении выдается сертификат.
https://ria.ru/20230817/podmoskove-1890684533.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), солнечногорск, ногинск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, Ногинск
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Около двух тысяч жителей Московской области прошли обучение уходу за тяжелобольными в специально оборудованных для этого симуляционных классах, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"С начала года порядка двух тысяч жителей Подмосковья прошли обучение в симуляционных классах. Среди них родственники тяжелобольных, сотрудники, которые обеспечивают уход за нуждающимися, а также замещающие и приемные семьи, воспитывающие особенных детей. Обучение здесь бесплатное", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева.
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В пресс-службе отметили, что в Московской области работают шесть симуляционных классов в Ногинске
, Коломенском, Сергиевом Посаде, Одинцове, Солнечногорске
и Дмитрове
. Классы оснастили всем необходимым оборудованием, которое адаптировано для организации ухода, а также специальными манекенами.
Курс обучения состоит из теоретических лекций в электронном формате и практических занятий на базе симуляционного класса. Обучение рассчитано на 12 часов, по его завершении выдается сертификат.