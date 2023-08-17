https://ria.ru/20230817/podmoskove-1890685637.html

Около двух тысяч жителей Подмосковья обучились уходу за тяжелобольными

Около двух тысяч жителей Подмосковья обучились уходу за тяжелобольными - РИА Новости, 17.08.2023

Около двух тысяч жителей Подмосковья обучились уходу за тяжелобольными

Около двух тысяч жителей Московской области прошли обучение уходу за тяжелобольными в специально оборудованных для этого симуляционных классах, сообщает... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T18:23

2023-08-17T18:23

2023-08-17T18:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

солнечногорск

ногинск

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МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Около двух тысяч жителей Московской области прошли обучение уходу за тяжелобольными в специально оборудованных для этого симуляционных классах, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "С начала года порядка двух тысяч жителей Подмосковья прошли обучение в симуляционных классах. Среди них родственники тяжелобольных, сотрудники, которые обеспечивают уход за нуждающимися, а также замещающие и приемные семьи, воспитывающие особенных детей. Обучение здесь бесплатное", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева. В пресс-службе отметили, что в Московской области работают шесть симуляционных классов в Ногинске, Коломенском, Сергиевом Посаде, Одинцове, Солнечногорске и Дмитрове. Классы оснастили всем необходимым оборудованием, которое адаптировано для организации ухода, а также специальными манекенами. Курс обучения состоит из теоретических лекций в электронном формате и практических занятий на базе симуляционного класса. Обучение рассчитано на 12 часов, по его завершении выдается сертификат.

https://ria.ru/20230817/podmoskove-1890684533.html

московская область (подмосковье)

солнечногорск

ногинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), солнечногорск, ногинск