Рейтинг@Mail.ru
Около двух тысяч жителей Подмосковья обучились уходу за тяжелобольными - РИА Новости, 17.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
18:23 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/podmoskove-1890685637.html
Около двух тысяч жителей Подмосковья обучились уходу за тяжелобольными
Около двух тысяч жителей Подмосковья обучились уходу за тяжелобольными - РИА Новости, 17.08.2023
Около двух тысяч жителей Подмосковья обучились уходу за тяжелобольными
Около двух тысяч жителей Московской области прошли обучение уходу за тяжелобольными в специально оборудованных для этого симуляционных классах, сообщает... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T18:23
2023-08-17T18:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
солнечногорск
ногинск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/11/1890685750_0:181:1280:901_1920x0_80_0_0_e7e2493aa55a408212d39ef695c8929e.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Около двух тысяч жителей Московской области прошли обучение уходу за тяжелобольными в специально оборудованных для этого симуляционных классах, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "С начала года порядка двух тысяч жителей Подмосковья прошли обучение в симуляционных классах. Среди них родственники тяжелобольных, сотрудники, которые обеспечивают уход за нуждающимися, а также замещающие и приемные семьи, воспитывающие особенных детей. Обучение здесь бесплатное", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева. В пресс-службе отметили, что в Московской области работают шесть симуляционных классов в Ногинске, Коломенском, Сергиевом Посаде, Одинцове, Солнечногорске и Дмитрове. Классы оснастили всем необходимым оборудованием, которое адаптировано для организации ухода, а также специальными манекенами. Курс обучения состоит из теоретических лекций в электронном формате и практических занятий на базе симуляционного класса. Обучение рассчитано на 12 часов, по его завершении выдается сертификат.
https://ria.ru/20230817/podmoskove-1890684533.html
московская область (подмосковье)
солнечногорск
ногинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/11/1890685750_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5233a77888ade85bff591974e208101e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), солнечногорск, ногинск
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Солнечногорск, Ногинск

Около двух тысяч жителей Подмосковья обучились уходу за тяжелобольными

CC BY 4.0 / Министерство социального развития Московской области / Cropped image / Обучение уходу за тяжелобольными в симуляционном классе
Обучение уходу за тяжелобольными в симуляционном классе - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
CC BY 4.0 / Министерство социального развития Московской области / Cropped image /
Обучение уходу за тяжелобольными в симуляционном классе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Около двух тысяч жителей Московской области прошли обучение уходу за тяжелобольными в специально оборудованных для этого симуляционных классах, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"С начала года порядка двух тысяч жителей Подмосковья прошли обучение в симуляционных классах. Среди них родственники тяжелобольных, сотрудники, которые обеспечивают уход за нуждающимися, а также замещающие и приемные семьи, воспитывающие особенных детей. Обучение здесь бесплатное", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева.
Свыше 200 активных пенсионеров Подмосковья поучаствовали в фестивале йоги - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Свыше 200 активных пенсионеров Подмосковья поучаствовали в фестивале йоги
Вчера, 18:07
В пресс-службе отметили, что в Московской области работают шесть симуляционных классов в Ногинске, Коломенском, Сергиевом Посаде, Одинцове, Солнечногорске и Дмитрове. Классы оснастили всем необходимым оборудованием, которое адаптировано для организации ухода, а также специальными манекенами.
Курс обучения состоит из теоретических лекций в электронном формате и практических занятий на базе симуляционного класса. Обучение рассчитано на 12 часов, по его завершении выдается сертификат.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)СолнечногорскНогинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала