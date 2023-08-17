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Свыше 200 активных пенсионеров Подмосковья поучаствовали в фестивале йоги - РИА Новости, 17.08.2023
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Новости Подмосковья
 
18:07 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/podmoskove-1890684533.html
Свыше 200 активных пенсионеров Подмосковья поучаствовали в фестивале йоги
Свыше 200 активных пенсионеров Подмосковья поучаствовали в фестивале йоги - РИА Новости, 17.08.2023
Свыше 200 активных пенсионеров Подмосковья поучаствовали в фестивале йоги
Более 200 участников проекта "Активное долголетие" Московской области приняли участие в фестивале йоги, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T18:07
2023-08-17T18:07
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Более 200 участников проекта "Активное долголетие" Московской области приняли участие в фестивале йоги, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. На открытой летней площадке конькобежного центра "Коломна" был организован областной фестиваль активных долголетов "Йога– источник молодости". "Более 200 участников проекта "Активное долголетие" из 24 городов Подмосковья приняли участие в этом ярком событии. Йога по-прежнему остается в топе активностей у наших долголетов, кстати их сейчас в регионе уже почти 250 тысяч", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. Как отметили в пресс-службе, для участников фестиваля организовали творческие мастер-классы, ярмарки-выставки, а также оформили фотозоны. Изюминкой мероприятия стали мастер-классы "Гвоздестояние" и "Аэройога". Также для участников фестиваля работали четыре блока спортивно-оздоровительного мероприятия: танцевальный, где под руководством мастеров осваивались элементы танца каошики, который способствует развитию женского ума; дыхательный; блок хатха-йоги и особый блок по ароматерапии. Три часа пролетели на одном, правильном дыхании. Атмосферу праздника украсила музыка в живом исполнении. Гости фестиваля совершили увлекательное путешествие в мир йоги, насладились множеством практик, которые предназначены для укрепления физического и душевного здоровья. Все участники получили огромное удовольствие и отличное настроение.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Свыше 200 активных пенсионеров Подмосковья поучаствовали в фестивале йоги

© Фото : Министерство социального развития Московской областиСвыше 200 активных пенсионеров Подмосковья поучаствовали в фестивале йоги
Свыше 200 активных пенсионеров Подмосковья поучаствовали в фестивале йоги - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Фото : Министерство социального развития Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Более 200 участников проекта "Активное долголетие" Московской области приняли участие в фестивале йоги, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
На открытой летней площадке конькобежного центра "Коломна" был организован областной фестиваль активных долголетов "Йога– источник молодости".
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"Более 200 участников проекта "Активное долголетие" из 24 городов Подмосковья приняли участие в этом ярком событии. Йога по-прежнему остается в топе активностей у наших долголетов, кстати их сейчас в регионе уже почти 250 тысяч", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
Как отметили в пресс-службе, для участников фестиваля организовали творческие мастер-классы, ярмарки-выставки, а также оформили фотозоны. Изюминкой мероприятия стали мастер-классы "Гвоздестояние" и "Аэройога".
Также для участников фестиваля работали четыре блока спортивно-оздоровительного мероприятия: танцевальный, где под руководством мастеров осваивались элементы танца каошики, который способствует развитию женского ума; дыхательный; блок хатха-йоги и особый блок по ароматерапии. Три часа пролетели на одном, правильном дыхании.
Атмосферу праздника украсила музыка в живом исполнении. Гости фестиваля совершили увлекательное путешествие в мир йоги, насладились множеством практик, которые предназначены для укрепления физического и душевного здоровья. Все участники получили огромное удовольствие и отличное настроение.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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