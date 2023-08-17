https://ria.ru/20230817/podmoskove-1890684533.html

Свыше 200 активных пенсионеров Подмосковья поучаствовали в фестивале йоги

Свыше 200 активных пенсионеров Подмосковья поучаствовали в фестивале йоги - РИА Новости, 17.08.2023

Свыше 200 активных пенсионеров Подмосковья поучаствовали в фестивале йоги

Более 200 участников проекта "Активное долголетие" Московской области приняли участие в фестивале йоги, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T18:07

2023-08-17T18:07

2023-08-17T18:07

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Более 200 участников проекта "Активное долголетие" Московской области приняли участие в фестивале йоги, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. На открытой летней площадке конькобежного центра "Коломна" был организован областной фестиваль активных долголетов "Йога– источник молодости". "Более 200 участников проекта "Активное долголетие" из 24 городов Подмосковья приняли участие в этом ярком событии. Йога по-прежнему остается в топе активностей у наших долголетов, кстати их сейчас в регионе уже почти 250 тысяч", - сказала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. Как отметили в пресс-службе, для участников фестиваля организовали творческие мастер-классы, ярмарки-выставки, а также оформили фотозоны. Изюминкой мероприятия стали мастер-классы "Гвоздестояние" и "Аэройога". Также для участников фестиваля работали четыре блока спортивно-оздоровительного мероприятия: танцевальный, где под руководством мастеров осваивались элементы танца каошики, который способствует развитию женского ума; дыхательный; блок хатха-йоги и особый блок по ароматерапии. Три часа пролетели на одном, правильном дыхании. Атмосферу праздника украсила музыка в живом исполнении. Гости фестиваля совершили увлекательное путешествие в мир йоги, насладились множеством практик, которые предназначены для укрепления физического и душевного здоровья. Все участники получили огромное удовольствие и отличное настроение.

https://ria.ru/20230816/sotskarty-1890442277.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)