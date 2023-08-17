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Новое реабилитационное оборудование поступило в больницы Подмосковья - РИА Новости, 17.08.2023
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Новости Подмосковья
 
17:19 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/podmoskove-1890672518.html
Новое реабилитационное оборудование поступило в больницы Подмосковья
Новое реабилитационное оборудование поступило в больницы Подмосковья - РИА Новости, 17.08.2023
Новое реабилитационное оборудование поступило в больницы Подмосковья
В медицинские организации Подмосковья поступило новое реабилитационное оборудование на сумму свыше 150 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T17:19
2023-08-17T17:19
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В медицинские организации Подмосковья поступило новое реабилитационное оборудование на сумму свыше 150 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Это роботизированный комплекс, тренажер для восстановления силы мышц, комплексы для восстановления мелкой моторики и прочая техника. Как отметила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова, в регионе реабилитация в условиях стационара организована в 19 медицинских организациях. Кроме того, на базе поликлиник реабилитационную помощь оказывают амбулаторно. "И важно, чтобы специалисты могли применять в работе современное медицинское оборудование. С начала года мы поставили в наши больницы 140 единиц реабилитационного оборудования на сумму более 150 миллионов рублей. Медтехнику получили 23 медорганизации", - сказала Стригункова. В пресс-службе сообщили, что поступившее оборудование применяют для проведения реабилитации пациентам с травмами опорно-двигательного аппарата, нарушениями центральной нервной системы, перенесшим сердечно-сосудистые и другие заболевания. Медицинская техника поступила в больницы Красногорска, Химок, Пушкина, Ногинска, Коломны и в другие учреждения. Директор Красногорской городской больницы Елена Морозова уточнила, что в больницу муниципалитета с начала текущего года было направлено 45 единиц реабилитационного оборудования. Его распределили между филиалами Путилково и Петрово-Дальнее. Среди полученной техники есть роботизированный реабилитационный комплекс для восстановления навыков ходьбы стоимостью более 33 миллионов рублей. "Новое оборудование помогает нам в реабилитации пациентов неврологического и травматологического профиля, в их безопасной вертикализации, тренировке опоры и ходьбы. Для спинальных больных есть возможность восстановления работы мышц туловища и нижних конечностей. Также этот аппарат позволит восстановить координацию движения, выполнить тренировку баланса и равновесия", – добавила Морозова. По информации пресс-службы, реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС. При наличии у пациента медицинских показаний на нее направит лечащий врач. Оборудование закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках национального проекта "Здравоохранение".
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московская область (подмосковье), химки, красногорск, светлана стригункова , андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Химки, Красногорск, Светлана Стригункова , Андрей Воробьев

Новое реабилитационное оборудование поступило в больницы Подмосковья

CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Московской области / Cropped image / Реабилитационное оборудование в больнице Московской области
Реабилитационное оборудование в больнице Московской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Московской области / Cropped image /
Реабилитационное оборудование в больнице Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. В медицинские организации Подмосковья поступило новое реабилитационное оборудование на сумму свыше 150 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Это роботизированный комплекс, тренажер для восстановления силы мышц, комплексы для восстановления мелкой моторики и прочая техника. Как отметила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова, в регионе реабилитация в условиях стационара организована в 19 медицинских организациях. Кроме того, на базе поликлиник реабилитационную помощь оказывают амбулаторно.
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"И важно, чтобы специалисты могли применять в работе современное медицинское оборудование. С начала года мы поставили в наши больницы 140 единиц реабилитационного оборудования на сумму более 150 миллионов рублей. Медтехнику получили 23 медорганизации", - сказала Стригункова.
В пресс-службе сообщили, что поступившее оборудование применяют для проведения реабилитации пациентам с травмами опорно-двигательного аппарата, нарушениями центральной нервной системы, перенесшим сердечно-сосудистые и другие заболевания. Медицинская техника поступила в больницы Красногорска, Химок, Пушкина, Ногинска, Коломны и в другие учреждения.
Директор Красногорской городской больницы Елена Морозова уточнила, что в больницу муниципалитета с начала текущего года было направлено 45 единиц реабилитационного оборудования. Его распределили между филиалами Путилково и Петрово-Дальнее. Среди полученной техники есть роботизированный реабилитационный комплекс для восстановления навыков ходьбы стоимостью более 33 миллионов рублей.
"Новое оборудование помогает нам в реабилитации пациентов неврологического и травматологического профиля, в их безопасной вертикализации, тренировке опоры и ходьбы. Для спинальных больных есть возможность восстановления работы мышц туловища и нижних конечностей. Также этот аппарат позволит восстановить координацию движения, выполнить тренировку баланса и равновесия", – добавила Морозова.
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По информации пресс-службы, реабилитация проводится бесплатно, по полису ОМС. При наличии у пациента медицинских показаний на нее направит лечащий врач. Оборудование закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках национального проекта "Здравоохранение".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ХимкиКрасногорскСветлана СтригунковаАндрей Воробьев
 
 
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