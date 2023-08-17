Рейтинг@Mail.ru
Пентагон объявил о создании совета по реагированию на биологические угрозы - РИА Новости, 17.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:20 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/pentagon-1890697816.html
Пентагон объявил о создании совета по реагированию на биологические угрозы
Пентагон объявил о создании совета по реагированию на биологические угрозы - РИА Новости, 17.08.2023
Пентагон объявил о создании совета по реагированию на биологические угрозы
Министерство обороны США создает специальный совет для оценки биологических угроз и координации усилий по реагированию на них, говорится в обнародованном в... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T19:20
2023-08-17T19:20
в мире
сша
министерство обороны сша
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6739d0890171371641d3ada44164a49d.jpg
ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. Министерство обороны США создает специальный совет для оценки биологических угроз и координации усилий по реагированию на них, говорится в обнародованном в четверг докладе ведомства. Согласно докладу, новая структура получит название Совета по биозащите, который будет включать нескольких высокопоставленных должностных лиц. В его ведение войдут консультирование главы Пентагона, а также координация как внутренних, так и международных усилий по прогнозированию и реагированию на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения. Как отмечают в Пентагоне, список потенциальных биологических угроз "постоянно расширяется". Создание все новых лабораторий, где проводятся представляющие угрозу для людей исследования, увеличивают риск случайного заражения. На этом фоне, как полагают в оборонном ведомстве США, усилия военных по сбору разведданных о перечне существующих угроз и способам их выявления "сильно отстают".
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5b6c42a0867826426f9837de7a9e7f48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, министерство обороны сша, здоровье - общество
В мире, США, Министерство обороны США, Здоровье - Общество
Пентагон объявил о создании совета по реагированию на биологические угрозы

Пентагон объявил о создании совета по реагированию на биологические угрозы

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. Министерство обороны США создает специальный совет для оценки биологических угроз и координации усилий по реагированию на них, говорится в обнародованном в четверг докладе ведомства.
Согласно докладу, новая структура получит название Совета по биозащите, который будет включать нескольких высокопоставленных должностных лиц. В его ведение войдут консультирование главы Пентагона, а также координация как внутренних, так и международных усилий по прогнозированию и реагированию на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения.
Как отмечают в Пентагоне, список потенциальных биологических угроз "постоянно расширяется". Создание все новых лабораторий, где проводятся представляющие угрозу для людей исследования, увеличивают риск случайного заражения. На этом фоне, как полагают в оборонном ведомстве США, усилия военных по сбору разведданных о перечне существующих угроз и способам их выявления "сильно отстают".
 
В миреСШАМинистерство обороны СШАЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала