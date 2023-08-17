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Пентагон объявил о создании совета по реагированию на биологические угрозы

Пентагон объявил о создании совета по реагированию на биологические угрозы - РИА Новости, 17.08.2023

Пентагон объявил о создании совета по реагированию на биологические угрозы

Министерство обороны США создает специальный совет для оценки биологических угроз и координации усилий по реагированию на них, говорится в обнародованном в... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T19:20

2023-08-17T19:20

2023-08-17T19:20

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министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. Министерство обороны США создает специальный совет для оценки биологических угроз и координации усилий по реагированию на них, говорится в обнародованном в четверг докладе ведомства. Согласно докладу, новая структура получит название Совета по биозащите, который будет включать нескольких высокопоставленных должностных лиц. В его ведение войдут консультирование главы Пентагона, а также координация как внутренних, так и международных усилий по прогнозированию и реагированию на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения. Как отмечают в Пентагоне, список потенциальных биологических угроз "постоянно расширяется". Создание все новых лабораторий, где проводятся представляющие угрозу для людей исследования, увеличивают риск случайного заражения. На этом фоне, как полагают в оборонном ведомстве США, усилия военных по сбору разведданных о перечне существующих угроз и способам их выявления "сильно отстают".

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в мире, сша, министерство обороны сша, здоровье - общество