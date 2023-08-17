https://ria.ru/20230817/otvet-1890702297.html

Лукашенко предупредил о жестком ответе, если Украина перейдет красные линии

Лукашенко предупредил о жестком ответе, если Украина перейдет красные линии - РИА Новости, 17.08.2023

Лукашенко предупредил о жестком ответе, если Украина перейдет красные линии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко, что если Киев и Запад перейдут красные линии, Минск без... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T19:56

2023-08-17T19:56

2023-08-17T20:05

киев

украина

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко, что если Киев и Запад перейдут красные линии, Минск без предупреждения нанесет удар по центрам принятия решений."Против Украины, если она совершит агрессию против нас, и не только ядерное оружие (будет применено - ред.). У нас кое-что есть, кроме ядерного оружия. И мы не будем вас предупреждать, что если вы перейдете красные линии, то мы по центрам принятия решений нанесем удар. Это будет сделано без предупреждения", - сказал Лукашенко в интервью.Президент Белоруссии призвал "не трогать" республику."Поэтому вы нас не трогайте. Мы вас не трогаем, и вы нас не трогайте. Это касается меньше всего Украины... Это касается прежде всего тех безумцев на Западе, которые там уже готовятся", - уточнил Лукашенко.

https://ria.ru/20230817/ukraina-1890700965.html

киев

украина

белоруссия

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киев, украина, белоруссия, александр лукашенко