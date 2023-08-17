https://ria.ru/20230817/osa-1890524369.html
Расчеты ЗРК "Оса" ЦВО прикрывают позиции бойцов на краснолиманском участке
Расчеты ЗРК "Оса" ЦВО прикрывают позиции бойцов на краснолиманском участке - РИА Новости, 17.08.2023
Расчеты ЗРК "Оса" ЦВО прикрывают позиции бойцов на краснолиманском участке
Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Оса-АКМ" Центрального военного округа (ЦВО) прикрывают позиции штурмовых подразделений группировки... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T05:06
2023-08-17T05:06
2023-08-17T05:44
специальная военная операция на украине
россия
центральный военный округ
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887388347_0:0:1960:1102_1920x0_80_0_0_b84f3668c19573b0bd5a12fa52027c21.jpg
ЛУГАНСК, 17 авг - РИА Новости. Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Оса-АКМ" Центрального военного округа (ЦВО) прикрывают позиции штурмовых подразделений группировки "Центр", уничтожая украинские разведывательные беспилотники на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "В ходе боевого дежурства расчеты ЗРК "Оса" прикрывают районы дислокации личного состава, техники и сосредоточения штурмовых подразделений военного округа", - сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что специфика вооружения и радиолокационного оборудования комплекса позволяет обнаруживать и уничтожать малогабаритные разведывательные беспилотные летательные аппараты противника. "Расчет ЗРК "Оса" ЦВО за последние недели уничтожил около 30 беспилотников ВСУ, такие как "Фурия", "Лелека", которые вели аэроразведку позиций Вооруженных сил России, тем самым позволил предотвратить артиллерийские удары, сохранить жизни личного состава и боеготовность подразделений", - пояснили в Минобороны. Сообщается, что за безупречное несение боевого дежурства по прикрытию воздушного пространства в районах дислокации российских войск расчет зенитного ракетного комплекса "Оса" представлен к государственным наградам.
https://ria.ru/20230719/lantset-1884974120.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887388347_42:0:1730:1266_1920x0_80_0_0_76fae5003823f6b2aef7319676e38bc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный военный округ, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Центральный военный округ, Вооруженные силы Украины
Расчеты ЗРК "Оса" ЦВО прикрывают позиции бойцов на краснолиманском участке
Минобороны: расчеты ЗРК "Оса" ЦВО прикрывают позиции на краснолиманском участке