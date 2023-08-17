https://ria.ru/20230817/oruzhie-1890699480.html

Министр обороны Бурунди высоко оценил российское оружие

Министр обороны Бурунди высоко оценил российское оружие - РИА Новости, 17.08.2023

Министр обороны Бурунди высоко оценил российское оружие

Военная техника Российского производства является эффективной, простой в обращении, точной и имеет доступную цену, рассказал РИА Новости Министр национальной... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T19:35

2023-08-17T19:35

2023-08-17T19:35

форум "армия — 2023"

бурунди

россия

кубинка

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Военная техника Российского производства является эффективной, простой в обращении, точной и имеет доступную цену, рассказал РИА Новости Министр национальной обороны и по делам ветеранов Бурунди Ален Трибер Мутабази. "Она эффективна, проста в обращении, точна и имеет очень привлекательную доступную цену. В целом вся техника очень интересная, но особенно (заинтересовало – прим. пер.) легко транспортируемое и управляемое пехотное вооружение, приспособленное для боя в горах и джунглях. Хочу также отметить его очень простую систему обслуживания", - сказал Мутабази в кулуарах форума "Армия-2023". Собеседник агентства также отметил, что с момента обретения независимости, Российская Федерация поддерживает африканские страны по целому ряду направлений, в том числе в области безопасности, добавив, что одним из ключевых направлений этой деятельности являются поставки оборудования и военной техники. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20230817/burundi-1890699274.html

бурунди

россия

кубинка

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форум "армия — 2023", бурунди, россия, кубинка