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КНР выступила против рассмотрения ситуации с правами человека в КНДР в ООН - РИА Новости, 17.08.2023
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18:32 17.08.2023 (обновлено: 18:39 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/oon-1890688762.html
КНР выступила против рассмотрения ситуации с правами человека в КНДР в ООН
КНР выступила против рассмотрения ситуации с правами человека в КНДР в ООН - РИА Новости, 17.08.2023
КНР выступила против рассмотрения ситуации с правами человека в КНДР в ООН
Китай выступает против рассмотрения ситуации с правами человека в Северной Корее на площадке Совета Безопасности ООН, заявил в четверг заместитель постоянного... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T18:32
2023-08-17T18:39
в мире
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ООН, 17 авг – РИА Новости. Китай выступает против рассмотрения ситуации с правами человека в Северной Корее на площадке Совета Безопасности ООН, заявил в четверг заместитель постоянного представителя КНР при всемирной организации Гэн Шуан."Китай выступает против того, чтобы ситуация с правами человека в КНДР рассматривалась на площадке СБ ООН. Наша позиция предельно ясна. В соответствии с Уставом ООН, первоочередная задача Совета состоит в поддержании международного мира и безопасности, а не разрешении вопросов, связанных с правами человека", - сказал китайский дипломат в ходе выступления на заседании Совбеза ООН.
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в мире, китай, оон
В мире, Китай, ООН
КНР выступила против рассмотрения ситуации с правами человека в КНДР в ООН

КНР выступила против рассмотрения ситуации с правами человека в КНДР в ООН

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
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ООН, 17 авг – РИА Новости. Китай выступает против рассмотрения ситуации с правами человека в Северной Корее на площадке Совета Безопасности ООН, заявил в четверг заместитель постоянного представителя КНР при всемирной организации Гэн Шуан.
"Китай выступает против того, чтобы ситуация с правами человека в КНДР рассматривалась на площадке СБ ООН. Наша позиция предельно ясна. В соответствии с Уставом ООН, первоочередная задача Совета состоит в поддержании международного мира и безопасности, а не разрешении вопросов, связанных с правами человека", - сказал китайский дипломат в ходе выступления на заседании Совбеза ООН.
 
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