https://ria.ru/20230817/obstrely-1890555137.html

ВСУ обстреляли из артиллерии шесть населенных пунктов в Херсонской области

ВСУ обстреляли из артиллерии шесть населенных пунктов в Херсонской области - РИА Новости, 17.08.2023

ВСУ обстреляли из артиллерии шесть населенных пунктов в Херсонской области

Украинские войска ночью обстреляли из артиллерии города Новая Каховка, Каховка, Алёшки и села Казачьи Лагери, Кардашинка, Песчановка, расположенные вдоль левого РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T11:00

2023-08-17T11:00

2023-08-17T11:00

специальная военная операция на украине

происшествия

новая каховка

каховка

вооруженные силы украины

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803681316_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_b85c674e08019de4ed2c7971b202f3cf.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 17 авг - РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли из артиллерии города Новая Каховка, Каховка, Алёшки и села Казачьи Лагери, Кардашинка, Песчановка, расположенные вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, выпустив по ним более 30 снарядов, сообщил в четверг журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Казачьи Лагеря, Алёшки, Кардашинка, Песчановка, выпустив в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, накануне днем украинские войска обстреляли Алёшки девятью снарядами, Кардашинку - 12 снарядами, Днепряны - 10 снарядами, Крынки - 11 снарядами, Корсунку - 14 снарядами и Подстепное - 11 снарядами.

новая каховка

каховка

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новая каховка, каховка, вооруженные силы украины, херсонская область