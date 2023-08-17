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ВСУ обстреляли из артиллерии шесть населенных пунктов в Херсонской области
ВСУ обстреляли из артиллерии шесть населенных пунктов в Херсонской области - РИА Новости, 17.08.2023
ВСУ обстреляли из артиллерии шесть населенных пунктов в Херсонской области
Украинские войска ночью обстреляли из артиллерии города Новая Каховка, Каховка, Алёшки и села Казачьи Лагери, Кардашинка, Песчановка, расположенные вдоль левого РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T11:00
2023-08-17T11:00
2023-08-17T11:00
специальная военная операция на украине
происшествия
новая каховка
каховка
вооруженные силы украины
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 17 авг - РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли из артиллерии города Новая Каховка, Каховка, Алёшки и села Казачьи Лагери, Кардашинка, Песчановка, расположенные вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, выпустив по ним более 30 снарядов, сообщил в четверг журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Казачьи Лагеря, Алёшки, Кардашинка, Песчановка, выпустив в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, накануне днем украинские войска обстреляли Алёшки девятью снарядами, Кардашинку - 12 снарядами, Днепряны - 10 снарядами, Крынки - 11 снарядами, Корсунку - 14 снарядами и Подстепное - 11 снарядами.
новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новая каховка, каховка, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новая Каховка, Каховка, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
ВСУ обстреляли из артиллерии шесть населенных пунктов в Херсонской области
ВСУ ночью обстреляли из артиллерии шесть населенных пунктов в Херсонской области