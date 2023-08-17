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ВСУ обстреляли из артиллерии шесть населенных пунктов в Херсонской области - РИА Новости, 17.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:00 17.08.2023
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ВСУ обстреляли из артиллерии шесть населенных пунктов в Херсонской области
ВСУ обстреляли из артиллерии шесть населенных пунктов в Херсонской области - РИА Новости, 17.08.2023
ВСУ обстреляли из артиллерии шесть населенных пунктов в Херсонской области
Украинские войска ночью обстреляли из артиллерии города Новая Каховка, Каховка, Алёшки и села Казачьи Лагери, Кардашинка, Песчановка, расположенные вдоль левого РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T11:00
2023-08-17T11:00
специальная военная операция на украине
происшествия
новая каховка
каховка
вооруженные силы украины
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 17 авг - РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли из артиллерии города Новая Каховка, Каховка, Алёшки и села Казачьи Лагери, Кардашинка, Песчановка, расположенные вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, выпустив по ним более 30 снарядов, сообщил в четверг журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Казачьи Лагеря, Алёшки, Кардашинка, Песчановка, выпустив в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, накануне днем украинские войска обстреляли Алёшки девятью снарядами, Кардашинку - 12 снарядами, Днепряны - 10 снарядами, Крынки - 11 снарядами, Корсунку - 14 снарядами и Подстепное - 11 снарядами.
новая каховка
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происшествия, новая каховка, каховка, вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новая Каховка, Каховка, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
ВСУ обстреляли из артиллерии шесть населенных пунктов в Херсонской области

ВСУ ночью обстреляли из артиллерии шесть населенных пунктов в Херсонской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из миномета
Украинские военнослужащие ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из миномета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 17 авг - РИА Новости. Украинские войска ночью обстреляли из артиллерии города Новая Каховка, Каховка, Алёшки и села Казачьи Лагери, Кардашинка, Песчановка, расположенные вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, выпустив по ним более 30 снарядов, сообщил в четверг журналистам представитель экстренных служб региона.
«
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Казачьи Лагеря, Алёшки, Кардашинка, Песчановка, выпустив в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал представитель экстренных служб.
По его словам, накануне днем украинские войска обстреляли Алёшки девятью снарядами, Кардашинку - 12 снарядами, Днепряны - 10 снарядами, Крынки - 11 снарядами, Корсунку - 14 снарядами и Подстепное - 11 снарядами.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16 августа, 15:39
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНовая КаховкаКаховкаВооруженные силы УкраиныХерсонская область
 
 
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