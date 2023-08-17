https://ria.ru/20230817/obstrel-1890674853.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район - РИА Новости, 17.08.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватский район

Украинские войска выпустили 20 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T17:24

2023-08-17T17:24

2023-08-17T17:24

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 20 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Донецку и Ясиноватскому району, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.10 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.15 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.25 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, отмечается, что в 16.45 из населенного пункта Орловка был обстрелян Ясиноватский район, по нему выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230817/obstrel-1890660770.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия