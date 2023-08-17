Украинские войска обстреляли кассетными снарядами Донецк и Макеевку
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили шесть кассетных снарядов по Донецку и Макеевке
Осколки украинского снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили еще шесть кассетных снарядов калибром 155 миллиметров из натовской артиллерии по районам Донецка и Макеевке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 12.20 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 12.20 - населенный пункт Семёновка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 12.25 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
За это же время по Петровскому и Кировскому районам Донецка, а также по Макеевке украинские войска в общей сложности выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Кировский - в юго-западной части, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.