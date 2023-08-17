https://ria.ru/20230817/obstrel-1890589235.html

Украинские войска обстреляли кассетными снарядами Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли кассетными снарядами Донецк и Макеевку - РИА Новости, 17.08.2023

Украинские войска обстреляли кассетными снарядами Донецк и Макеевку

Украинские войска за пять минут выпустили еще шесть кассетных снарядов калибром 155 миллиметров из натовской артиллерии по районам Донецка и Макеевке, сообщили... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T12:32

2023-08-17T12:32

2023-08-17T13:00

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

макеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили еще шесть кассетных снарядов калибром 155 миллиметров из натовской артиллерии по районам Донецка и Макеевке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 12.20 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 12.20 - населенный пункт Семёновка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 12.25 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.За это же время по Петровскому и Кировскому районам Донецка, а также по Макеевке украинские войска в общей сложности выпустили семь снарядов калибра 155 миллиметров.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Кировский - в юго-западной части, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230811/antonov-1889407086.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины