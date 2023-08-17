https://ria.ru/20230817/noutbuk-1890647585.html

Ноутбук Tecno Megabook S1: инновационный дизайн и продуманная начинка

Ноутбук Tecno Megabook S1: инновационный дизайн и продуманная начинка - РИА Новости, 17.08.2023

Ноутбук Tecno Megabook S1: инновационный дизайн и продуманная начинка

На российском рынке вышел ноутбук от инновационного бренда смартфонов и умных устройств Tecno. Megabook S1 (Мегабук Эс1) – вторая модель в линейке ноутбуков... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T17:42

2023-08-17T17:42

2023-08-17T17:42

технологии

ноутбуки

россия

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На российском рынке вышел ноутбук от инновационного бренда смартфонов и умных устройств Tecno. Megabook S1 (Мегабук Эс1) – вторая модель в линейке ноутбуков китайского производителя. Сегодня многие технологические бренды отходят от узкой специализации и фокусируются на создании целой экосистемы из собственных девайсов. S1 был анонсирован еще в декабре, и с того момента стоял вопрос, получится ли у компании развить успех своей первой модели и занять новую нишу.Дизайн и управлениеТе, кто уже знаком с брендом Tecno, знают, что он выделяется необычным дизайном своих смартфонов. В ноутбуках придумать запоминающийся стиль без ущерба функциональности сложнее, однако бренд справился. Megabook S1 – это классические серебристые оттенки, логотип в центре панели и плоские закругленные края. На этом параллели с привычными визуальными решениями заканчиваются. Ноутбук невероятно легкий – всего 1.35 килограмма, и невероятно тонкий - 13.5 миллиметра.Чтобы достигнуть таких показателей, бренд отказался от использования алюминия в своем цельнометаллическом корпусе, отдав предпочтение более редкому магнию. Сплав из магния легче, но не сильно уступает по прочности, любую разницу сводит на нет пятислойное напыление из наноматериалов. Покрытие ноутбука приятное на ощупь и не собирает отпечатки пальцев.Крышка легко открывается одной рукой. Размер клавиш у клавиатуры увеличен за счет отсутствия цифровой панели. Кнопка включения содержит в себя сканер отпечатка пальца, который быстро и исправно работает. Предусмотрена мягкая подсветка для работы ночью. Тачпад также увеличили – такой размер в сочетании с высокой отзывчивостью позволяет комфортно работать за ноутбуком даже без мыши.Дисплей, звук, веб-камераУ MegabookS1 более вытянутый вертикально экран, по сравнению с большинством других моделей. 15.6-дюймовый IPS дисплей (АйПиЭс дисплей)- с разрешением 3.2К получил соотношение сторон 16:10, а также высокую частоту обновления 120 Гц. У ноутбука тонкие рамки, дисплей занимает 90% площади. Экран отличается высокой детализацией, на которую особенно обращаешь внимание при просмотре кино в высоком качестве.Ноутбук подходит и для работы в продвинутых графических редакторах. Экран отображает 100% цветовой гаммы SRGB (ЭсЭрДжиБи), обеспечивая точную цветопередачу. Максимальная яркость составила 450 нит – отличный результат для ноутбука, при котором можно комфортно работать на солнце. Умная регулировка яркости DC Dimming (ДиСиДиминг) защищает глаза от переутомления, а сам экран прошел сертификацию TÜV Eye Comfort (ТафАйКомфорт).За звук отвечает система Tecno VOC Plus (ВиОуСи Плас) – шесть динамиков с объемным звучанием, плюс два направленных микрофона с умным шумоподавлением. Четыре динамика отвечают за низкие частоты, еще два – за высокие, и на выходе получается достаточно вариативная текстура звука. Эффект DTS:X Ultra (ДиТиЭс:Икс Ультра) тоже поддерживается, поэтому при просмотре фильмов можно насладиться эффектом объемного звука. Микрофоны дополнены различными алгоритмами, которые определяют голос и подавляют фоновые шумы, обеспечивая четкую связь во время созвона.Наконец, веб-камера – как и принято сейчас, она сопровождается шторкой. Опираясь на свой опыт в производстве смартфонов, Tecno дополнил камеру AI-алгоритмами (алгоритмы на основе искусственного интеллекта). Есть привычные отслеживание лица и виртуальные фоны, и даже бьютификация.Производительность и экосистема TECNOЧипсет – довольно свежий Intel Core i7 - 1260P с 12 ядрами и максимальной частотой 4700 МГц. В качестве графической карты установлена Iris Xe Graphics 96EU. Процессор хорошо зарекомендовал себя в бенчмарках и синтетических тестах, продемонстрировав высокую производительность. Megabook S1 рассчитан, в первую очередь, на работу с ресурсоемкими задачами, и это заметно: даже профессиональный монтаж роликов он проводит без проблем. Быструю работу обеспечивает не только производительный чипсет, но и 16 Гб оперативки. Внутренней памяти здесь 1 Тб, что особенно оценят представители креативных профессий.Магниевый сплав сам по себе нагревается хуже алюминия, но о системе охлаждения производитель тоже позаботился. Ice Storm (Айс Сторм) – от одного названия уже веет прохладой – объединяет в себе испарительную камеру и два вентилятора, максимальная мощность охлаждения – 35 Вт. Ноутбук не перегревается даже в тяжелых условиях.Megabook S1 обозначает важную веху в развитии бренда – первый шаг в создании собственной экосистемы девайсов. Учитывая опыт бренда в разработке различных алгоритмов для своего ПО и общей популярности экосистем, шаг этот давно уже напрашивался. Пока реализовано подключение через NFC (ЭнЭфСи) смартфонов PHANTOM V Fold (Фэнтом Ви Фолд) и серии CAMON 20 (Кэймон 20). Функция OneLeap (Ван Лип) позволяет выводить экран смартфона на дисплей ноутбука, работать в его приложениях и даже передавать файлы с помощью свайпов, Последнее – пока только для V Fold. Потенциально выходит удобная оптимизация рабочего пространства – остается лишь проработать сценарии.В качестве ОС здесь установлена Windows 11 в версии Home (Хоум). Впечатляет количество доступных разъемов: два USB 3.1-A, один USB 4.0, USB-C, а также HDMI (мультимедиа интерфейс высокого разрешения) 2.0, джек 3.5 мм и слот для карт памяти.АвтономностьЕмкость аккумулятора составляет 70 Вт/ч, что позволяет ноутбуку работать в автономном режиме до 13 часов без подзарядки. Учитывая производительность девайса, это очень хороший показатель. Зарядное устройство на 65 Вт быстро восстанавливает аккумулятор и по размеру больше похоже на зарядку от смартфона, чем от ноутбука. Смартфоны эта зарядка также может заряжать благодаря универсальному разъему Type-C (Тайп Си), в то время как многие другие производители используют проприетарные входы для зарядки. Вспоминая зарядные устройства лэптопов 5-7 лет назад, нельзя не удивиться, как далеко ушли технологии. Разумеется, это положительно сказывается и на общей мобильности ноутбука.ИтогоБренд Tecno– пока еще новичок на рынке ноутбуков, но по Megabook S1 этого не скажешь. Тонкий и легкий корпус из магниевого сплава позволяет оставаться мобильным, не теряя в функциональности. Крупный, яркий дисплей отлично подойдет для работы и развлечений. Присущее бренду внимание к деталям выразилось в качественной аудиосистеме и веб-камере с AI-алгоритмами. Производительный чипсет обеспечит плавную работу с ноутбуком, а твердотельный накопитель придется очень долго заполнять. Функция OneLeap – амбициозный и успешный первый шаг к тому, что потенциально может стать экосистемой девайсов Tecno.Опыт компании с предыдущей моделью T1 и другими технологичными девайсами был использован креативно и по максимуму: в ноутбуке нашлось место для необычных и функциональных решений, которых не встретить у других моделей. S1 станет интересным предложением в бизнес-сегменте и среди контент-мейкеров – лэптоп явно знает свою аудиторию, и предлагает ей характеристики, от которых сложно отказаться, начиная с дизайна и заканчивая производительностью.Реклама. TECNO mobile Limited; рег. №2069221; erid: 4CQwVszH9pUkKJ4nWUg

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, ноутбуки, россия