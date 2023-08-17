https://ria.ru/20230817/niger-1890710918.html

Эксперт оценил шансы мятежников в Нигере остаться у власти

Эксперт оценил шансы мятежников в Нигере остаться у власти - РИА Новости, 17.08.2023

Эксперт оценил шансы мятежников в Нигере остаться у власти

Мятежники в Нигере имеют серьезные шансы остаться у власти в случае интервенции в страну, поскольку они рассчитывают на поддержку стран со схожей позицией по... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T21:21

2023-08-17T21:21

2023-08-17T21:21

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НИАМЕЙ, 17 авг - РИА Новости. Мятежники в Нигере имеют серьезные шансы остаться у власти в случае интервенции в страну, поскольку они рассчитывают на поддержку стран со схожей позицией по предотвращению любой вооруженной угрозы против них, заявил РИА Новости нигерский эксперт Ламин Сулейман. "Я думаю, что у нигерских вооруженных сил есть серьезные шансы справиться с ситуацией. Не потому, что их возможности превосходят силы, которые ЭКОВАС намерено сбросить в рамках своей войны против Нигера, а потому, что эти новые хозяева страны рассчитывают на поддержку стран, которые достигли общей позиции по предотвращению любой вооруженной угрозы против них... Хунта рассчитывает на военную поддержку стран, враждебно настроенных по отношению к позиции ЭКОВАС и Франции", - заявил эксперт. По его словам, мятежники Нигера также рассчитывают на привлечение держав из числа постоянных членов СБ ООН для пресечения любой возможной военной угрозы Нигеру. Кроме того, отмечает аналитик, Нигер может "укрыться под зонтиком безопасности" любой державы, кроме Франции, благодаря новым соглашениям об обороне. Сейчас, как отмечает эксперт, силы обороны и безопасности Нигера настроены защищать свои позиции не только в Ниамее и на границах с соседями, но и внутри страны для пресечения терроризма, который также представляет собой опасную угрозу. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. В четверг в Гане прошла новая встреча по ситуации в Нигере начальников генштабов вооруженных сил стран, входящих в ЭКОВАС. На этой встрече комиссар по политическим делам, миру и безопасности сообщества Абдель-Фатау Мусах заявил, что конституционный строй в Нигере, где военные свергли президента Мохамеда Базума, будет восстановлен "всеми доступными средствами".

https://ria.ru/20230817/niger-1890707352.html

https://ria.ru/20230817/ekovas-1890622121.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, нигер, франция, ниамей, мохамед базум, оон