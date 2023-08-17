https://ria.ru/20230817/niger-1890650527.html

ЕС введет санкции против мятежников в Нигере

ЕС введет санкции против мятежников в Нигере - РИА Новости, 17.08.2023

ЕС введет санкции против мятежников в Нигере

Страны ЕС намерены вслед за прекращением сотрудничества с Нигером, где произошел военный переворот, ввести санкции против его организаторов, заявило в четверг... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T15:56

2023-08-17T15:56

2023-08-17T16:05

в мире

нигер

сша

нигерия

энтони блинкен

анналена бербок

мид германии

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888109442_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_42069197bfdb1bfe9e1970dfd0d04312.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Страны ЕС намерены вслед за прекращением сотрудничества с Нигером, где произошел военный переворот, ввести санкции против его организаторов, заявило в четверг министерство иностранных дел Германии. "После приостановки сотрудничества в области развития и безопасности, мы в ЕС теперь хотим ввести санкции против мятежников", - написал МИД ФРГ в социальной сети Х (бывший Twitter). МИД Германии также заявил, что поддерживает усилия африканских стран по урегулированию кризиса в Нигере, добавив что цель - восстановление конституционного порядка в Нигере. В этой связи глава МИД ФРГ Анналена Бербок провела переговоры с выступившим против переворота исполняющим обязанности президента Нигера Хассуми Массауду, председателем комиссии Африканского союза Муса Факи Мухаммадом, госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД Франции Катрин Колонна. Кроме того, с целью поддержки усилий Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), представители МИД ФРГ провели переговоры в столице Нигерии Абудже. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230731/niger-1887249146.html

https://ria.ru/20230801/afrika-1887485153.html

нигер

сша

нигерия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нигер, сша, нигерия, энтони блинкен, анналена бербок, мид германии, евросоюз, катрин колонна, переворот в нигере — 2023