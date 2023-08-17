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ЕС введет санкции против мятежников в Нигере - РИА Новости, 17.08.2023
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15:56 17.08.2023 (обновлено: 16:05 17.08.2023)
https://ria.ru/20230817/niger-1890650527.html
ЕС введет санкции против мятежников в Нигере
ЕС введет санкции против мятежников в Нигере - РИА Новости, 17.08.2023
ЕС введет санкции против мятежников в Нигере
Страны ЕС намерены вслед за прекращением сотрудничества с Нигером, где произошел военный переворот, ввести санкции против его организаторов, заявило в четверг... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T15:56
2023-08-17T16:05
в мире
нигер
сша
нигерия
энтони блинкен
анналена бербок
мид германии
евросоюз
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Страны ЕС намерены вслед за прекращением сотрудничества с Нигером, где произошел военный переворот, ввести санкции против его организаторов, заявило в четверг министерство иностранных дел Германии. "После приостановки сотрудничества в области развития и безопасности, мы в ЕС теперь хотим ввести санкции против мятежников", - написал МИД ФРГ в социальной сети Х (бывший Twitter). МИД Германии также заявил, что поддерживает усилия африканских стран по урегулированию кризиса в Нигере, добавив что цель - восстановление конституционного порядка в Нигере. В этой связи глава МИД ФРГ Анналена Бербок провела переговоры с выступившим против переворота исполняющим обязанности президента Нигера Хассуми Массауду, председателем комиссии Африканского союза Муса Факи Мухаммадом, госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД Франции Катрин Колонна. Кроме того, с целью поддержки усилий Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), представители МИД ФРГ провели переговоры в столице Нигерии Абудже. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230731/niger-1887249146.html
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в мире, нигер, сша, нигерия, энтони блинкен, анналена бербок, мид германии, евросоюз, катрин колонна, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, США, Нигерия, Энтони Блинкен, Анналена Бербок, МИД Германии, Евросоюз, Катрин Колонна, Переворот в Нигере — 2023
ЕС введет санкции против мятежников в Нигере

ЕС хочет ввести санкции против организаторов переворота в Нигере

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников в Нигере
Сторонники военных мятежников в Нигере - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников в Нигере. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Страны ЕС намерены вслед за прекращением сотрудничества с Нигером, где произошел военный переворот, ввести санкции против его организаторов, заявило в четверг министерство иностранных дел Германии.
"После приостановки сотрудничества в области развития и безопасности, мы в ЕС теперь хотим ввести санкции против мятежников", - написал МИД ФРГ в социальной сети Х (бывший Twitter).
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МИД Германии также заявил, что поддерживает усилия африканских стран по урегулированию кризиса в Нигере, добавив что цель - восстановление конституционного порядка в Нигере.
В этой связи глава МИД ФРГ Анналена Бербок провела переговоры с выступившим против переворота исполняющим обязанности президента Нигера Хассуми Массауду, председателем комиссии Африканского союза Муса Факи Мухаммадом, госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД Франции Катрин Колонна.
Кроме того, с целью поддержки усилий Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), представители МИД ФРГ провели переговоры в столице Нигерии Абудже.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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