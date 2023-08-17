https://ria.ru/20230817/niger-1890533086.html

СМИ: 31 мирный житель погиб из-за атак вооруженных людей в Нигере

СМИ: 31 мирный житель погиб из-за атак вооруженных людей в Нигере - РИА Новости, 17.08.2023

СМИ: 31 мирный житель погиб из-за атак вооруженных людей в Нигере

По меньшей мере 31 мирный житель погиб в результате атак вооруженных людей на деревни в Нигере 15 августа, сообщает издание ActuNiger со ссылкой на источники. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T08:50

2023-08-17T08:50

2023-08-17T08:50

в мире

нигер

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. По меньшей мере 31 мирный житель погиб в результате атак вооруженных людей на деревни в Нигере 15 августа, сообщает издание ActuNiger со ссылкой на источники. "По меньшей мере 31 человек был убит во вторник... в ходе рейдов вооруженных лиц, предположительно, террористов в нескольких деревнях... в регионе Тиллабери", - говорится в сообщении издания в соцсетях. Согласно ActuNiger, все погибшие - гражданские лица. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230817/niger-1890517859.html

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в мире, нигер, переворот в нигере — 2023