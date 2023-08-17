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СМИ: 31 мирный житель погиб из-за атак вооруженных людей в Нигере - РИА Новости, 17.08.2023
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08:50 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/niger-1890533086.html
СМИ: 31 мирный житель погиб из-за атак вооруженных людей в Нигере
СМИ: 31 мирный житель погиб из-за атак вооруженных людей в Нигере - РИА Новости, 17.08.2023
СМИ: 31 мирный житель погиб из-за атак вооруженных людей в Нигере
По меньшей мере 31 мирный житель погиб в результате атак вооруженных людей на деревни в Нигере 15 августа, сообщает издание ActuNiger со ссылкой на источники. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T08:50
2023-08-17T08:50
в мире
нигер
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. По меньшей мере 31 мирный житель погиб в результате атак вооруженных людей на деревни в Нигере 15 августа, сообщает издание ActuNiger со ссылкой на источники. "По меньшей мере 31 человек был убит во вторник... в ходе рейдов вооруженных лиц, предположительно, террористов в нескольких деревнях... в регионе Тиллабери", - говорится в сообщении издания в соцсетях. Согласно ActuNiger, все погибшие - гражданские лица. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230817/niger-1890517859.html
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в мире, нигер, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Переворот в Нигере — 2023
СМИ: 31 мирный житель погиб из-за атак вооруженных людей в Нигере

ActuNiger: 31 человек погиб из-за атак вооруженных людей в Тиллабери в Нигере

© AP Photo / Sam MednickНигер
Нигер - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Нигер. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. По меньшей мере 31 мирный житель погиб в результате атак вооруженных людей на деревни в Нигере 15 августа, сообщает издание ActuNiger со ссылкой на источники.
«
"По меньшей мере 31 человек был убит во вторник... в ходе рейдов вооруженных лиц, предположительно, террористов в нескольких деревнях... в регионе Тиллабери", - говорится в сообщении издания в соцсетях.
Согласно ActuNiger, все погибшие - гражданские лица.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа страны ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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В миреНигерПереворот в Нигере — 2023
 
 
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