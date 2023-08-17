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СМИ: террористы перебрасывают силы через Нигер к границе с Нигерией - РИА Новости, 17.08.2023
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01:39 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/niger-1890517859.html
СМИ: террористы перебрасывают силы через Нигер к границе с Нигерией
СМИ: террористы перебрасывают силы через Нигер к границе с Нигерией - РИА Новости, 17.08.2023
СМИ: террористы перебрасывают силы через Нигер к границе с Нигерией
Террористическая группировка "Западноафриканская провинция исламского государства"* (ISWAP, является частью группировки "Исламское государство"*, запрещенной в... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T01:39
2023-08-17T01:39
в мире
нигер
россия
нигерия
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Террористическая группировка "Западноафриканская провинция исламского государства"* (ISWAP, является частью группировки "Исламское государство"*, запрещенной в РФ) перебрасывает часть своих сил из Нигера к границе с Нигерией из-за опасения военной интервенции со стороны Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), сообщает издание Daily Trust со ссылкой на источник. &quot;Лучшие бойцы ISWAP* и пехотинцы начали перемещаться со своей базы в Сахеле и Нигере в сторону Нигерии, обосновавшись... в районе озера Чад &quot;, - пишет издание, ссылаясь на источник в службе безопасности.По мнению источника, террористическая группировка опасается возможной интервенции ЭКОВАС и закрытия границ Нигера. "Это (передвижения боевиков - прим. ред.) представляет большую угрозу для всего региона", - добавил собеседник издания. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, нигер, россия, нигерия, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Россия, Нигерия, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
СМИ: террористы перебрасывают силы через Нигер к границе с Нигерией

Daily Trust: террористы перебрасывают силы через Нигер к границе с Нигерией

© AP PhotoВоенные в Ниамее
Военные в Ниамее - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© AP Photo
Военные в Ниамее. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Террористическая группировка "Западноафриканская провинция исламского государства"* (ISWAP, является частью группировки "Исламское государство"*, запрещенной в РФ) перебрасывает часть своих сил из Нигера к границе с Нигерией из-за опасения военной интервенции со стороны Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), сообщает издание Daily Trust со ссылкой на источник.
«

"Лучшие бойцы ISWAP* и пехотинцы начали перемещаться со своей базы в Сахеле и Нигере в сторону Нигерии, обосновавшись... в районе озера Чад ", - пишет издание, ссылаясь на источник в службе безопасности.

По мнению источника, террористическая группировка опасается возможной интервенции ЭКОВАС и закрытия границ Нигера.
"Это (передвижения боевиков - прим. ред.) представляет большую угрозу для всего региона", - добавил собеседник издания.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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В миреНигерРоссияНигерияМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023
 
 
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