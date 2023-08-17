https://ria.ru/20230817/niger-1890517859.html

СМИ: террористы перебрасывают силы через Нигер к границе с Нигерией

СМИ: террористы перебрасывают силы через Нигер к границе с Нигерией - РИА Новости, 17.08.2023

СМИ: террористы перебрасывают силы через Нигер к границе с Нигерией

Террористическая группировка "Западноафриканская провинция исламского государства"* (ISWAP, является частью группировки "Исламское государство"*, запрещенной в... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T01:39

2023-08-17T01:39

2023-08-17T01:39

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мохамед базум

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Террористическая группировка "Западноафриканская провинция исламского государства"* (ISWAP, является частью группировки "Исламское государство"*, запрещенной в РФ) перебрасывает часть своих сил из Нигера к границе с Нигерией из-за опасения военной интервенции со стороны Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), сообщает издание Daily Trust со ссылкой на источник. "Лучшие бойцы ISWAP* и пехотинцы начали перемещаться со своей базы в Сахеле и Нигере в сторону Нигерии, обосновавшись... в районе озера Чад ", - пишет издание, ссылаясь на источник в службе безопасности.По мнению источника, террористическая группировка опасается возможной интервенции ЭКОВАС и закрытия границ Нигера. "Это (передвижения боевиков - прим. ред.) представляет большую угрозу для всего региона", - добавил собеседник издания. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230817/udar-1890516216.html

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в мире, нигер, россия, нигерия, мохамед базум, переворот в нигере — 2023