https://ria.ru/20230817/naemniki-1890528729.html
На Купянском направлении появились наемники из ФРГ, заявил эксперт
На Купянском направлении появились наемники из ФРГ, заявил эксперт - РИА Новости, 17.08.2023
На Купянском направлении появились наемники из ФРГ, заявил эксперт
Украинское силовики на купянском направлении получили большую партию различных боеприпасов, в том числе немецкие мины, которые будут устанавливать специалисты... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T07:33
2023-08-17T07:33
2023-08-17T07:35
специальная военная операция на украине
в мире
германия
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 17 авг - РИА Новости. Украинское силовики на купянском направлении получили большую партию различных боеприпасов, в том числе немецкие мины, которые будут устанавливать специалисты из Германии, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На склады боеприпасов, расположенные в районе населенного пункта Купянск, прибыла большая партия БК к различным видам вооружения, в том числе поступили мины DM-22 производства Германии", - сказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.Он добавил, что для работ по их установке будут привлекать немецких специалистов. "По предварительной информации, военнослужащие имеют прямое отношение к бундесверу, но по документам они проходят как сотрудники частной компании, занимающейся разминированием", - добавил он. PARM 2 (DM-22) - немецкая противотанковая мина направленного действия. При помощи 128-миллиметровой кумулятивной гранаты с инфракрасным или акустическим взрывателем может поражать военную технику на расстоянии от 5 до 100 метров. Зарубежные СМИ со ссылкой на источники сообщали о поставках таких мин украинской армии в минувшем году.
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в мире, германия, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
На Купянском направлении появились наемники из ФРГ, заявил эксперт
Марочко: на Купянском направлении появились наемники из ФРГ для установки мин
ЛУГАНСК, 17 авг - РИА Новости. Украинское силовики на купянском направлении получили большую партию различных боеприпасов, в том числе немецкие мины, которые будут устанавливать специалисты из Германии, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"На склады боеприпасов, расположенные в районе населенного пункта Купянск, прибыла большая партия БК к различным видам вооружения, в том числе поступили мины DM-22 производства Германии", - сказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Он добавил, что для работ по их установке будут привлекать немецких специалистов.
"По предварительной информации, военнослужащие имеют прямое отношение к бундесверу, но по документам они проходят как сотрудники частной компании, занимающейся разминированием", - добавил он.
PARM 2 (DM-22) - немецкая противотанковая мина направленного действия. При помощи 128-миллиметровой кумулятивной гранаты с инфракрасным или акустическим взрывателем может поражать военную технику на расстоянии от 5 до 100 метров. Зарубежные СМИ со ссылкой на источники сообщали о поставках таких мин украинской армии в минувшем году.
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