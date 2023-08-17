https://ria.ru/20230817/naemniki-1890528729.html

На Купянском направлении появились наемники из ФРГ, заявил эксперт

На Купянском направлении появились наемники из ФРГ, заявил эксперт - РИА Новости, 17.08.2023

На Купянском направлении появились наемники из ФРГ, заявил эксперт

Украинское силовики на купянском направлении получили большую партию различных боеприпасов, в том числе немецкие мины, которые будут устанавливать специалисты... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T07:33

2023-08-17T07:33

2023-08-17T07:35

специальная военная операция на украине

в мире

германия

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 17 авг - РИА Новости. Украинское силовики на купянском направлении получили большую партию различных боеприпасов, в том числе немецкие мины, которые будут устанавливать специалисты из Германии, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На склады боеприпасов, расположенные в районе населенного пункта Купянск, прибыла большая партия БК к различным видам вооружения, в том числе поступили мины DM-22 производства Германии", - сказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.Он добавил, что для работ по их установке будут привлекать немецких специалистов. "По предварительной информации, военнослужащие имеют прямое отношение к бундесверу, но по документам они проходят как сотрудники частной компании, занимающейся разминированием", - добавил он. PARM 2 (DM-22) - немецкая противотанковая мина направленного действия. При помощи 128-миллиметровой кумулятивной гранаты с инфракрасным или акустическим взрывателем может поражать военную технику на расстоянии от 5 до 100 метров. Зарубежные СМИ со ссылкой на источники сообщали о поставках таких мин украинской армии в минувшем году.

https://ria.ru/20230815/naemnik-1890105780.html

германия

луганская народная республика

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в мире, германия, луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины