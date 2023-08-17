https://ria.ru/20230817/mtsd-3-1890643258.html

Мощный проект: запуск движения по МЦД-3

Мощный проект: запуск движения по МЦД-3 - РИА Новости, 17.08.2023

Мощный проект: запуск движения по МЦД-3

В столице открыли движение по третьему Московскому центральному диаметру. Кадры запуска — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T15:47

2023-08-17T15:47

2023-08-17T15:47

фото

москва

владимир путин

сергей собянин

московская область (подмосковье)

общество

зеленоград

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В столице открыли движение по третьему Московскому центральному диаметру. Кадры запуска — в фотоленте Ria.ru.

москва

московская область (подмосковье)

зеленоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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