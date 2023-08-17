Мощный проект: запуск движения по МЦД-3

Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт движению по МЦД-3.
Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт движению по МЦД-3.
Церемония прошла в рамках выставки "Год нового транспортного каркаса".
Церемония прошла в рамках выставки "Год нового транспортного каркаса".
Диаметр связал Ленинградское и Казанское направления Московской железной дороги.
Диаметр связал Ленинградское и Казанское направления Московской железной дороги.
Его протяженность составила 85 километров.
На маршруте будет 41 станция.
Из них 14 — пересадочные.
Ожидается, что МЦД-3 улучшит транспортную ситуацию в 24 районах Москвы и четырех городах Подмосковья.
Ожидается, что МЦД-3 улучшит транспортную ситуацию в 24 районах Москвы и четырех городах Подмосковья.
По расчетам экспертов, диаметром будут пользоваться более 577 тысяч человек в сутки.
По расчетам экспертов, диаметром будут пользоваться более 577 тысяч человек в сутки.
На нем будут три тарифные зоны.
"Центральная" включает в себя станции от Ховрино до Ухтомской, Ленинградский и Казанский вокзалы.
"Центральная" включает в себя станции от Ховрино до Ухтомской, Ленинградский и Казанский вокзалы.
В "Пригород" входят участки от Зеленограда до Левобережной и от Ипподрома до Люберец.
В "Пригород" входят участки от Зеленограда до Левобережной и от Ипподрома до Люберец.
Третья зона — "Дальняя". Она включает станции от Клина до Алабушево и от 88 километра до Совхоза.
Третья зона — "Дальняя". Она включает станции от Клина до Алабушево и от 88 километра до Совхоза.