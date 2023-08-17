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Мощный проект: запуск движения по МЦД-3 - РИА Новости, 17.08.2023
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15:47 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/mtsd-3-1890643258.html
Мощный проект: запуск движения по МЦД-3
Мощный проект: запуск движения по МЦД-3 - РИА Новости, 17.08.2023
Мощный проект: запуск движения по МЦД-3
В столице открыли движение по третьему Московскому центральному диаметру. Кадры запуска — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T15:47
2023-08-17T15:47
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москва
владимир путин
сергей собянин
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общество
зеленоград
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В столице открыли движение по третьему Московскому центральному диаметру. Кадры запуска — в фотоленте Ria.ru.
москва
московская область (подмосковье)
зеленоград
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фото, фото, москва, владимир путин, сергей собянин, московская область (подмосковье), общество, зеленоград
Фото, Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин, Московская область (Подмосковье), Общество, Зеленоград

Мощный проект: запуск движения по МЦД-3

Читать ria.ru в
В столице открыли движение по третьему Московскому центральному диаметру. Кадры запуска — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт движению по МЦД-3.

Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин перед началом церемонии запуска пассажирского движения по МЦД-3

Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин дали старт движению по МЦД-3.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Церемония прошла в рамках выставки "Год нового транспортного каркаса".

 Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин осматривают вагон Иволга 3.0 на выставке Станция Манеж в выставочном зале Манеж перед началом церемонии запуска в режиме видеоконференции пассажирского движения по МЦД-3

Церемония прошла в рамках выставки "Год нового транспортного каркаса".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Диаметр связал Ленинградское и Казанское направления Московской железной дороги.

Пассажиры в вагоне поезда третьего Московского центрального диаметра

Диаметр связал Ленинградское и Казанское направления Московской железной дороги.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Его протяженность составила 85 километров.

Поезд прибывает на станцию Вешняки третьего Московского центрального диаметра

Его протяженность составила 85 километров.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

На маршруте будет 41 станция.

Девушка на платформе станции Вешняки третьего Московского центрального диаметра

На маршруте будет 41 станция.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Из них 14 — пересадочные.

Пассажиры в вагоне поезда третьего Московского центрального диаметра

Из них 14 — пересадочные.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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6 из 12
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Ожидается, что МЦД-3 улучшит транспортную ситуацию в 24 районах Москвы и четырех городах Подмосковья.

Электронное табло на платформе станции Сортировочная третьего Московского центрального диаметра

Ожидается, что МЦД-3 улучшит транспортную ситуацию в 24 районах Москвы и четырех городах Подмосковья.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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7 из 12
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

По расчетам экспертов, диаметром будут пользоваться более 577 тысяч человек в сутки.

Поезд на платформе станции Вешняки третьего Московского центрального диаметра

По расчетам экспертов, диаметром будут пользоваться более 577 тысяч человек в сутки.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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8 из 12
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

На нем будут три тарифные зоны.

Женщина покупает билет на платформе станции Сортировочная третьего Московского центрального диаметра

На нем будут три тарифные зоны.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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9 из 12
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

"Центральная" включает в себя станции от Ховрино до Ухтомской, Ленинградский и Казанский вокзалы.

Поезд прибывает на станцию Плющево третьего Московского центрального диаметра

"Центральная" включает в себя станции от Ховрино до Ухтомской, Ленинградский и Казанский вокзалы.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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10 из 12
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

В "Пригород" входят участки от Зеленограда до Левобережной и от Ипподрома до Люберец.

Пассажиры в вагоне поезда третьего Московского центрального диаметра

В "Пригород" входят участки от Зеленограда до Левобережной и от Ипподрома до Люберец.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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11 из 12
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанк

Третья зона — "Дальняя". Она включает станции от Клина до Алабушево и от 88 километра до Совхоза.

Поезд прибывает на станцию Вешняки МЦД-3

Третья зона — "Дальняя". Она включает станции от Клина до Алабушево и от 88 километра до Совхоза.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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