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В Москве выполнили более 70 процентов работ по благоустройству дворов - РИА Новости, 17.08.2023
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11:34 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/moskva-1890563113.html
В Москве выполнили более 70 процентов работ по благоустройству дворов
В Москве выполнили более 70 процентов работ по благоустройству дворов - РИА Новости, 17.08.2023
В Москве выполнили более 70 процентов работ по благоустройству дворов
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 70% работ по благоустройству столичных дворов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T11:34
2023-08-17T11:34
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городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 70% работ по благоустройству столичных дворов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году запланировано благоустройство свыше 1,6 тысячи дворовых территорий, в настоящее время выполнено более 70% от общего объема работ. Все проекты были разработаны с учетом предложений и пожеланий горожан, чаще всего поступали просьбы дополнительно высадить зеленые насаждения, улучшить освещение, детские и спортивные площадки, установить лавочки для отдыха", - заявил он. Заммэра подчеркнул, что во дворах обязательно обновляют асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, обустраивают парковки. "В рамках благоустройства меняем или устанавливаем новые малые архитектурные формы, причем жители могут принять участие в выборе их дизайна. При наличии необходимого пространства есть возможность разместить во дворах качели и беседки. Ремонтируем детские и спортивные площадки, меняем на них покрытие и оборудование. Особое внимание уделяется модернизации системы освещения - устанавливаем фонари и торшеры с энергосберегающими лампами", - отметил Бирюков. Важный заключительный этап благоустройства дворовых территорий - озеленение. В ходе работ обустраивают газоны и клумбы, там, где позволяет территория, осенью дополнительно высадят деревья и кустарники. По желанию жителей и при наличии необходимых условий может быть выделено место для выгула домашних питомцев. Бирюков напомнил, что ранее все столичные дворы, а их более 24 тысяч, были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Он подразумевает оборудование их необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, благоустройство территорий.
https://ria.ru/20230815/blagoustroystvo-1890218965.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве выполнили более 70 процентов работ по благоустройству дворов

Заммэра Бирюков: в Москве выполнили более 70% работ по благоустройству дворов

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкДетская игровая площадка в одном из дворов в Москве
Детская игровая площадка в одном из дворов в Москве - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Детская игровая площадка в одном из дворов в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 70% работ по благоустройству столичных дворов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«
"В этом году запланировано благоустройство свыше 1,6 тысячи дворовых территорий, в настоящее время выполнено более 70% от общего объема работ. Все проекты были разработаны с учетом предложений и пожеланий горожан, чаще всего поступали просьбы дополнительно высадить зеленые насаждения, улучшить освещение, детские и спортивные площадки, установить лавочки для отдыха", - заявил он.
Заммэра подчеркнул, что во дворах обязательно обновляют асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, обустраивают парковки.
«
"В рамках благоустройства меняем или устанавливаем новые малые архитектурные формы, причем жители могут принять участие в выборе их дизайна. При наличии необходимого пространства есть возможность разместить во дворах качели и беседки. Ремонтируем детские и спортивные площадки, меняем на них покрытие и оборудование. Особое внимание уделяется модернизации системы освещения - устанавливаем фонари и торшеры с энергосберегающими лампами", - отметил Бирюков.
Важный заключительный этап благоустройства дворовых территорий - озеленение. В ходе работ обустраивают газоны и клумбы, там, где позволяет территория, осенью дополнительно высадят деревья и кустарники. По желанию жителей и при наличии необходимых условий может быть выделено место для выгула домашних питомцев.
Бирюков напомнил, что ранее все столичные дворы, а их более 24 тысяч, были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Он подразумевает оборудование их необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, благоустройство территорий.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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