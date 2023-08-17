https://ria.ru/20230817/moskva-1890563113.html

В Москве выполнили более 70 процентов работ по благоустройству дворов

В Москве выполнили более 70 процентов работ по благоустройству дворов - РИА Новости, 17.08.2023

В Москве выполнили более 70 процентов работ по благоустройству дворов

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 70% работ по благоустройству столичных дворов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T11:34

2023-08-17T11:34

2023-08-17T11:34

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городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 70% работ по благоустройству столичных дворов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году запланировано благоустройство свыше 1,6 тысячи дворовых территорий, в настоящее время выполнено более 70% от общего объема работ. Все проекты были разработаны с учетом предложений и пожеланий горожан, чаще всего поступали просьбы дополнительно высадить зеленые насаждения, улучшить освещение, детские и спортивные площадки, установить лавочки для отдыха", - заявил он. Заммэра подчеркнул, что во дворах обязательно обновляют асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, обустраивают парковки. "В рамках благоустройства меняем или устанавливаем новые малые архитектурные формы, причем жители могут принять участие в выборе их дизайна. При наличии необходимого пространства есть возможность разместить во дворах качели и беседки. Ремонтируем детские и спортивные площадки, меняем на них покрытие и оборудование. Особое внимание уделяется модернизации системы освещения - устанавливаем фонари и торшеры с энергосберегающими лампами", - отметил Бирюков. Важный заключительный этап благоустройства дворовых территорий - озеленение. В ходе работ обустраивают газоны и клумбы, там, где позволяет территория, осенью дополнительно высадят деревья и кустарники. По желанию жителей и при наличии необходимых условий может быть выделено место для выгула домашних питомцев. Бирюков напомнил, что ранее все столичные дворы, а их более 24 тысяч, были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Он подразумевает оборудование их необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественное освещение, благоустройство территорий.

https://ria.ru/20230815/blagoustroystvo-1890218965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков