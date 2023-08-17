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Белорусские ВС приняли первую партию вертолетов Ми-35 из России - РИА Новости, 17.08.2023
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16:09 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/mi-35-1890654182.html
Белорусские ВС приняли первую партию вертолетов Ми-35 из России
Белорусские ВС приняли первую партию вертолетов Ми-35 из России - РИА Новости, 17.08.2023
Белорусские ВС приняли первую партию вертолетов Ми-35 из России
Белорусские летчики осваивают первую партию вертолетов Ми-35, которые поступили на вооружение в белорусскую армию из России, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T16:09
2023-08-17T16:09
россия
белоруссия
ми-35
в мире
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МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Белорусские летчики осваивают первую партию вертолетов Ми-35, которые поступили на вооружение в белорусскую армию из России, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны республики. "Белорусскими летчиками осуществляется перелет первой партии вертолетов Ми-35, которые поступили на вооружение в белорусскую армию", - говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что вертолеты получены в соответствии с планом строительства и развития вооруженных сил Белоруссии и военно-технического развития с РФ.
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россия, белоруссия, ми-35, в мире
Россия, Белоруссия, Ми-35, В мире
Белорусские ВС приняли первую партию вертолетов Ми-35 из России

Минобороны Белорусские: летчики осваивают первую партию Ми-35 из России

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВертолет Ми-35
Вертолет Ми-35 - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
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Вертолет Ми-35. Архивное фото
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МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Белорусские летчики осваивают первую партию вертолетов Ми-35, которые поступили на вооружение в белорусскую армию из России, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны республики.
«
"Белорусскими летчиками осуществляется перелет первой партии вертолетов Ми-35, которые поступили на вооружение в белорусскую армию", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что вертолеты получены в соответствии с планом строительства и развития вооруженных сил Белоруссии и военно-технического развития с РФ.
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