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Белорусские ВС приняли первую партию вертолетов Ми-35 из России
Белорусские ВС приняли первую партию вертолетов Ми-35 из России - РИА Новости, 17.08.2023
Белорусские ВС приняли первую партию вертолетов Ми-35 из России
Белорусские летчики осваивают первую партию вертолетов Ми-35, которые поступили на вооружение в белорусскую армию из России, сообщила в четверг пресс-служба... РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T16:09
2023-08-17T16:09
2023-08-17T16:09
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МИНСК, 17 авг – РИА Новости. Белорусские летчики осваивают первую партию вертолетов Ми-35, которые поступили на вооружение в белорусскую армию из России, сообщила в четверг пресс-служба Минобороны республики. "Белорусскими летчиками осуществляется перелет первой партии вертолетов Ми-35, которые поступили на вооружение в белорусскую армию", - говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что вертолеты получены в соответствии с планом строительства и развития вооруженных сил Белоруссии и военно-технического развития с РФ.
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россия, белоруссия, ми-35, в мире
Россия, Белоруссия, Ми-35, В мире
Белорусские ВС приняли первую партию вертолетов Ми-35 из России
Минобороны Белорусские: летчики осваивают первую партию Ми-35 из России