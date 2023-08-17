https://ria.ru/20230817/luna-1890672060.html

"Роскосмос" рассказал о полете станции "Луна-25"

"Роскосмос" рассказал о полете станции "Луна-25" - РИА Новости, 17.08.2023

"Роскосмос" рассказал о полете станции "Луна-25"

Первая в истории современной России межпланетная станция "Луна-25" продолжает полет на орбите естественного спутника Земли, все системы работают штатно, связь с РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T17:15

2023-08-17T17:15

2023-08-17T17:15

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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Первая в истории современной России межпланетная станция "Луна-25" продолжает полет на орбите естественного спутника Земли, все системы работают штатно, связь с ней устойчивая, сообщили на сайте "Роскосмоса". В среду, 16 августа, "Луна-25" вышла на окололунную орбиту. "Автоматическая станция "Луна-25", созданная в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина (входит в Госкорпорацию "Роскосмос"), продолжает полет на орбите искусственного спутника Луны. Все системы автоматической станции функционируют штатно, связь с ней устойчивая", - говорится в сообщении. Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. "Луна-25" должна стать первым аппаратом, который совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. Главная цель – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.

https://ria.ru/20230816/luna-1890377376.html

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луна, россия, земля, роскосмос