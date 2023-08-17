https://ria.ru/20230817/luna-1890672060.html
"Роскосмос" рассказал о полете станции "Луна-25"
"Роскосмос" рассказал о полете станции "Луна-25" - РИА Новости, 17.08.2023
"Роскосмос" рассказал о полете станции "Луна-25"
Первая в истории современной России межпланетная станция "Луна-25" продолжает полет на орбите естественного спутника Земли, все системы работают штатно, связь с РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T17:15
2023-08-17T17:15
2023-08-17T17:15
наука
луна
россия
земля
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890383599_0:197:1280:917_1920x0_80_0_0_0cee0da118dd9ddec50dfface2f0ea28.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Первая в истории современной России межпланетная станция "Луна-25" продолжает полет на орбите естественного спутника Земли, все системы работают штатно, связь с ней устойчивая, сообщили на сайте "Роскосмоса". В среду, 16 августа, "Луна-25" вышла на окололунную орбиту. "Автоматическая станция "Луна-25", созданная в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина (входит в Госкорпорацию "Роскосмос"), продолжает полет на орбите искусственного спутника Луны. Все системы автоматической станции функционируют штатно, связь с ней устойчивая", - говорится в сообщении. Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. "Луна-25" должна стать первым аппаратом, который совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. Главная цель – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.
https://ria.ru/20230816/luna-1890377376.html
луна
россия
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/10/1890383599_0:77:1280:1037_1920x0_80_0_0_a4bce8cecc614af9b48a7f204a7d1b4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луна, россия, земля, роскосмос
Наука, Луна, Россия, Земля, Роскосмос
"Роскосмос" рассказал о полете станции "Луна-25"
"Роскосмос" сообщил о штатной работе всех систем "Луны-25"