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"Роскосмос" рассказал о полете станции "Луна-25" - РИА Новости, 17.08.2023
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Наука
 
17:15 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/luna-1890672060.html
"Роскосмос" рассказал о полете станции "Луна-25"
"Роскосмос" рассказал о полете станции "Луна-25" - РИА Новости, 17.08.2023
"Роскосмос" рассказал о полете станции "Луна-25"
Первая в истории современной России межпланетная станция "Луна-25" продолжает полет на орбите естественного спутника Земли, все системы работают штатно, связь с РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T17:15
2023-08-17T17:15
наука
луна
россия
земля
роскосмос
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Первая в истории современной России межпланетная станция "Луна-25" продолжает полет на орбите естественного спутника Земли, все системы работают штатно, связь с ней устойчивая, сообщили на сайте "Роскосмоса". В среду, 16 августа, "Луна-25" вышла на окололунную орбиту. "Автоматическая станция "Луна-25", созданная в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина (входит в Госкорпорацию "Роскосмос"), продолжает полет на орбите искусственного спутника Луны. Все системы автоматической станции функционируют штатно, связь с ней устойчивая", - говорится в сообщении. Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. "Луна-25" должна стать первым аппаратом, который совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. Главная цель – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.
https://ria.ru/20230816/luna-1890377376.html
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луна, россия, земля, роскосмос
Наука, Луна, Россия, Земля, Роскосмос
"Роскосмос" рассказал о полете станции "Луна-25"

"Роскосмос" сообщил о штатной работе всех систем "Луны-25"

© Фото : РоскосмосФото станции "Луна-25"
Фото станции Луна-25 - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© Фото : Роскосмос
Фото станции "Луна-25"
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МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Первая в истории современной России межпланетная станция "Луна-25" продолжает полет на орбите естественного спутника Земли, все системы работают штатно, связь с ней устойчивая, сообщили на сайте "Роскосмоса".
В среду, 16 августа, "Луна-25" вышла на окололунную орбиту.
"Автоматическая станция "Луна-25", созданная в Научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина (входит в Госкорпорацию "Роскосмос"), продолжает полет на орбите искусственного спутника Луны. Все системы автоматической станции функционируют штатно, связь с ней устойчивая", - говорится в сообщении.
Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный в 02.11 мск 11 августа. "Луна-25" должна стать первым аппаратом, который совершит мягкую посадку в районе Южного полюса Луны со сложным рельефом местности. Она ожидается 21 августа. Главная цель – проведение контактных исследований лунного грунта на наличие льда.
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и автоматической станцией Луна-25 с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Источник: "Луна-25" обогнала индийский "Чандраян-3"
16 августа, 12:41
 
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