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Лукашенко: противостояние НАТО с Россией чревато ядерной войной - РИА Новости, 17.08.2023
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21:22 17.08.2023
https://ria.ru/20230817/lukashenko-1890711204.html
Лукашенко: противостояние НАТО с Россией чревато ядерной войной
Лукашенко: противостояние НАТО с Россией чревато ядерной войной - РИА Новости, 17.08.2023
Лукашенко: противостояние НАТО с Россией чревато ядерной войной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что прямое противостояние НАТО с РФ и Белоруссией приведет к ядерной войне, а Запад этого не хочет. РИА Новости, 17.08.2023
2023-08-17T21:22
2023-08-17T21:22
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МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что прямое противостояние НАТО с РФ и Белоруссией приведет к ядерной войне, а Запад этого не хочет. "Один из уроков событий на Украине - то, что противостояния Белоруссии и России с НАТО нужно избежать. Война НАТО с Россией и Беларусью - это мировая война с применением ядерного оружия. Просто так не обойдется. Этого надо избежать. Знаю, Запад очень не хочет ядерной войны, потому что выжить никому не удастся", - заявил Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, опубликованном в ее канале на YouTube. Он подчеркнул, что "Россия первая страна по запасу ядерных боеголовок, примерно столько в США". "Вовлечены будут все", - добавил Лукашенко. Вместе с тем он заявил, что в настоящее время не видит предпосылок для того, что "эта война возможна".
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в мире, белоруссия, россия, украина, александр лукашенко, youtube, нато
В мире, Белоруссия, Россия, Украина, Александр Лукашенко, YouTube, НАТО
Лукашенко: противостояние НАТО с Россией чревато ядерной войной

Лукашенко: прямое противостояние НАТО с РФ и Белоруссией чревато ядерной войной

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что прямое противостояние НАТО с РФ и Белоруссией приведет к ядерной войне, а Запад этого не хочет.
"Один из уроков событий на Украине - то, что противостояния Белоруссии и России с НАТО нужно избежать. Война НАТО с Россией и Беларусью - это мировая война с применением ядерного оружия. Просто так не обойдется. Этого надо избежать. Знаю, Запад очень не хочет ядерной войны, потому что выжить никому не удастся", - заявил Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, опубликованном в ее канале на YouTube.
Он подчеркнул, что "Россия первая страна по запасу ядерных боеголовок, примерно столько в США".
"Вовлечены будут все", - добавил Лукашенко.
Вместе с тем он заявил, что в настоящее время не видит предпосылок для того, что "эта война возможна".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
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