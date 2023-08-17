https://ria.ru/20230817/lukashenko-1890711204.html

Лукашенко: противостояние НАТО с Россией чревато ядерной войной

Лукашенко: противостояние НАТО с Россией чревато ядерной войной - РИА Новости, 17.08.2023

Лукашенко: противостояние НАТО с Россией чревато ядерной войной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что прямое противостояние НАТО с РФ и Белоруссией приведет к ядерной войне, а Запад этого не хочет. РИА Новости, 17.08.2023

2023-08-17T21:22

2023-08-17T21:22

2023-08-17T21:22

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МИНСК, 17 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что прямое противостояние НАТО с РФ и Белоруссией приведет к ядерной войне, а Запад этого не хочет. "Один из уроков событий на Украине - то, что противостояния Белоруссии и России с НАТО нужно избежать. Война НАТО с Россией и Беларусью - это мировая война с применением ядерного оружия. Просто так не обойдется. Этого надо избежать. Знаю, Запад очень не хочет ядерной войны, потому что выжить никому не удастся", - заявил Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко, опубликованном в ее канале на YouTube. Он подчеркнул, что "Россия первая страна по запасу ядерных боеголовок, примерно столько в США". "Вовлечены будут все", - добавил Лукашенко. Вместе с тем он заявил, что в настоящее время не видит предпосылок для того, что "эта война возможна".

https://radiosputnik.ria.ru/20230817/lukashenko-1890708016.html

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в мире, белоруссия, россия, украина, александр лукашенко, youtube, нато